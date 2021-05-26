День в истории – 26 мая: легендарный бой русского брига с двумя турецкими линкорами и первая автогонка «24 часа Ле Мана»

Источник материала: ОНТ

Сегодня, 26 мая, – день хождения босиком!

В этот день в 1829 году произошел легендарный бой русского брига «Меркурий» с двумя турецкими линкорами. Крошечный кораблик, зажатый между двумя огромными кораблями, смело вступил с ними в схватку несмотря на то, что у турок было 184 орудия, а на «Меркурии» – 18. Умело маневрируя и метко стреляя, моряки сумели вывести из боя оба турецких корабля и с триумфом вернулись на свою базу.

В этот день в 1923 году во Франции впервые прошла автогонка «24 часа Ле Мана». На ней машины находятся сутки на сложной трассе с разным рельефом и покрытием. Сейчас Ле Ман считается старейшей и самой престижной на планете автогонкой на выносливость.

В этот день в 1995 году была торжественно снята граница между Россией и Беларусью. С этого дня поезда ходят между странами без остановок для пограничного и таможенного досмотра. Некоторые ограничения были введены только в прошлом году в связи с пандемией COVID-19.

Фото: pixabay

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