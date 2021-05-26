Замена госфлага Беларуси на запрещённую символику в Латвии: как трактуют этот жест эксперты

Источник материала: ОНТ

Антибелорусская истерика. В центре латвийской столицы накануне сорвали государственный флаг Беларуси. Мелкое хулиганство в исполнении крупных политических фигур Латвии уже вызвало резонанс.

Говоря простым языком, глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис цинично надругались над государственным флагом Беларуси, страны-участницы чемпионата мира по хоккею. «Политический вандализм» – пожалуй, одна из мягких формулировок, которые звучали в информационном пространстве после поступка официальных лиц Латвии.

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте, экс-генеральный консул Беларуси в Шанхае: «Назвать это недружественным действием можно только дипломатическим языком, а если откровенно сказать, то просто это вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Это попрание всех норм международного права. Трудно себе представить, как бы вели себя власти Латвии в подобной ситуации».

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии «Центр» (Латвия): «Люди абсолютно это не одобряют. Это было удивление, которое быстро сменилось возмущением. Это самоподрыв авторитета этой власти, они и так совершили очень много разных непопулярных шагов. Тут уже оценка совершенно ясная, что Федерация международная по хоккею никак не хочет в этом безобразии принимать участие».

Международная федерация хоккея этот демарш посчитала «негостеприимным». Чемпионат – не место для политических латвийских посланий, сказали в заявлении и выразили надежду, что мэр Риги всё вернёт на место. В ответ власти Риги сообщили, что снимают и флаги Международной федерации хоккея. Реакция белорусского МИДа была предсказуемой. Дипкорпус Латвии уже накануне покинул Беларусь. Тот случай, когда разговаривать с нынешним составом дипломатов больше не о чем.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»: «Такой вот даже не дипломатический плевок, а такое вот, знаете, наплевательское отношение ко всей стране и людям. Ведь много белорусов живёт в том числе и в Риге и большое количество выходцев из прибалтийских республик живёт в Беларуси. Ну и попутно сняли флаг Российский Федерации. Мы видим вот эту связку. Да, большую мощную страну, как Россия, побаиваются покусывать. Все дружным хором накинулись на союзника – на Республику Беларусь».

Сергей Макаров, генеральный директор института политических исследований (Россия): «Власти Латвии, и Польши и других стран НАТО просто бесит решимость и жесткая сила Александра Лукашенко защищать Беларусь. Защищать государственные институты от тех жестоких атак, которым подвергается Беларусь, начиная с лета 2020 года… Я думаю, что гордость сейчас есть в сердцах белорусов, когда они смотрят на свой флаг и говорят: как он бесит эту бесовскую силу, которая тучами бродит по границам Беларуси».

К слову, ещё один повод для гордости дали накануне альпинисты. Фотографии с государственной символикой Беларуси пришли с вершины Эвереста. На самую высокую точку планеты подняли флаг нашей страны, Знамя победы и землю с Кургана Славы. Поступок – высокий во всех смыслах слова. В отличие от действий латвийских властей.

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