ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Замена госфлага Беларуси на запрещённую символику в Латвии: как трактуют этот жест эксперты

26.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Замена госфлага Беларуси на запрещённую символику в Латвии: как трактуют этот жест эксперты

Антибелорусская истерика. В центре латвийской столицы накануне сорвали государственный флаг Беларуси. Мелкое хулиганство в исполнении крупных политических фигур Латвии уже вызвало резонанс. 

Говоря простым языком, глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис цинично надругались над государственным флагом Беларуси, страны-участницы чемпионата мира по хоккею. «Политический вандализм» – пожалуй, одна из мягких формулировок, которые звучали в информационном пространстве после поступка официальных лиц Латвии.

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте, экс-генеральный консул Беларуси в Шанхае: «Назвать это недружественным действием можно только дипломатическим языком, а если откровенно сказать, то просто это вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Это попрание всех норм международного права. Трудно себе представить, как бы вели себя власти Латвии в подобной ситуации». 

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии «Центр» (Латвия): «Люди абсолютно это не одобряют. Это было удивление, которое быстро сменилось возмущением. Это самоподрыв авторитета этой власти, они и так совершили очень много разных непопулярных шагов. Тут уже оценка совершенно ясная, что Федерация международная по хоккею никак не хочет в этом безобразии принимать участие».

Международная федерация хоккея этот демарш посчитала «негостеприимным». Чемпионат – не место для политических латвийских посланий, сказали в заявлении и выразили надежду, что мэр Риги всё вернёт на место. В ответ власти Риги сообщили, что снимают и флаги Международной федерации хоккея. Реакция белорусского МИДа была предсказуемой. Дипкорпус Латвии уже накануне покинул Беларусь. Тот случай, когда разговаривать с нынешним составом дипломатов больше не о чем. 

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»: «Такой вот даже не дипломатический плевок, а такое вот, знаете, наплевательское отношение ко всей стране и людям. Ведь много белорусов живёт в том числе и в Риге и большое количество выходцев из прибалтийских республик живёт в Беларуси. Ну и попутно сняли флаг Российский Федерации. Мы видим вот эту связку. Да, большую мощную страну, как Россия, побаиваются покусывать. Все дружным хором накинулись на союзника – на Республику Беларусь». 

Сергей Макаров, генеральный директор института политических исследований (Россия): «Власти Латвии, и Польши и других стран НАТО просто бесит решимость и жесткая сила Александра Лукашенко защищать Беларусь. Защищать государственные институты от тех жестоких атак, которым подвергается Беларусь, начиная с лета 2020 года… Я думаю, что гордость сейчас есть в сердцах белорусов, когда они смотрят на свой флаг и говорят: как он бесит эту бесовскую силу, которая тучами бродит по границам Беларуси».

К слову, ещё один повод для гордости дали накануне альпинисты. Фотографии с государственной символикой Беларуси пришли с вершины Эвереста. На самую высокую точку планеты подняли флаг нашей страны, Знамя победы и землю с Кургана Славы. Поступок – высокий во всех смыслах слова. В отличие от действий латвийских властей. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антибелорусская истерика. В центре латвийской столицы накануне сорвали государственный флаг Беларуси. Мелкое хулиганство в исполнении крупных политических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Швеция закрыла небо для «Белавиа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by