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Замена госфлага Беларуси на запрещённую символику в Латвии: как трактуют этот жест эксперты
Источник материала: ОНТ
Антибелорусская истерика. В центре латвийской столицы накануне сорвали государственный флаг Беларуси. Мелкое хулиганство в исполнении крупных политических фигур Латвии уже вызвало резонанс.
Говоря простым языком, глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис цинично надругались над государственным флагом Беларуси, страны-участницы чемпионата мира по хоккею. «Политический вандализм» – пожалуй, одна из мягких формулировок, которые звучали в информационном пространстве после поступка официальных лиц Латвии.
Международная федерация хоккея этот демарш посчитала «негостеприимным». Чемпионат – не место для политических латвийских посланий, сказали в заявлении и выразили надежду, что мэр Риги всё вернёт на место. В ответ власти Риги сообщили, что снимают и флаги Международной федерации хоккея. Реакция белорусского МИДа была предсказуемой. Дипкорпус Латвии уже накануне покинул Беларусь. Тот случай, когда разговаривать с нынешним составом дипломатов больше не о чем.
К слову, ещё один повод для гордости дали накануне альпинисты. Фотографии с государственной символикой Беларуси пришли с вершины Эвереста. На самую высокую точку планеты подняли флаг нашей страны, Знамя победы и землю с Кургана Славы. Поступок – высокий во всех смыслах слова. В отличие от действий латвийских властей.
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Антибелорусская истерика. В центре латвийской столицы накануне сорвали государственный флаг Беларуси. Мелкое хулиганство в исполнении крупных политических...
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