Памятный знак белорусским пограничникам появился в Белыничах

Источник материала: ОНТ

Подарок в преддверии профессионального праздника. В Белыничах накануне открыли памятный знак белорусским пограничникам.

Он украсил городской парк. На композиции – защитники рубежей, а рядом – пограничные столбы с гербами СССР и Беларуси. С предложением открыть такой монумент в Белыничах выступили ветераны и сотрудники Госпогранкомитета. Памятный знак называется «Пограничникам всех времен и поколений». Он увековечил подвиг белорусов, защищавших рубежи родной земли.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram