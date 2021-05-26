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Памятный знак белорусским пограничникам появился в Белыничах
Источник материала: ОНТ
Подарок в преддверии профессионального праздника. В Белыничах накануне открыли памятный знак белорусским пограничникам.
Он украсил городской парк. На композиции – защитники рубежей, а рядом – пограничные столбы с гербами СССР и Беларуси. С предложением открыть такой монумент в Белыничах выступили ветераны и сотрудники Госпогранкомитета. Памятный знак называется «Пограничникам всех времен и поколений». Он увековечил подвиг белорусов, защищавших рубежи родной земли.
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Подарок в преддверии профессионального праздника. В Белыничах накануне открыли памятный знак белорусским пограничникам. Он украсил городской парк. На...
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