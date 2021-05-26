Гороскоп на 27 мая: Девы будут «в плюсе», противоречивый день у Тельцов, а Львам нужно быть осторожными в высказываниях

Источник материала: ОНТ

Здоровые амбиции помогут сегодня Овнам добиться всего, что вы запланировали. Старайтесь не переносить на другое время решение проблемных вопросов.

Сложный и противоречивый день у Тельцов. Звёзды рекомендуют вам избегать людей, которых вы считаете ненадёжными. Будьте осторожными, управляя транспортом.

Позитивное отношение к жизни поможет Близнецам победить негативное стечение обстоятельств. Сегодня вы готовы помогать знакомым и друзьям.

Раки получат поддержку в делах, связанных с финансами. Отличный день для того, чтобы заняться приумножением капитала. Забота о родственниках займёт большую часть вашего времени.

Звёзды советуют Львам быть предельно осторожными в высказываниях. День неоднозначный в эмоциональном отношении. Сохраняйте спокойствие.

Несмотря на большие растраты, Девам удастся «быть в плюсе». Есть шансы получить дополнительный проект. Фортуна сегодня на вашей стороне.

Весам будет трудно удержаться от того, чтобы не пустить деньги на ветер. Не пытайтесь утвердить свою правоту путём давления на близких людей.

Скорпионы могут получить прибыль от дела, в которое вложили средства и энергию. Изменить ваши планы может случайная информация.

Креативность Стрельцов внесёт разнообразие в монотонную работу. Чтобы не испортить отношения с близкими людьми, старайтесь не касаться в разговоре болезненных тем.

Звёзды предлагают Козерогам продумать решение, от которого в дальнейшем будет зависеть очень многое в вашей жизни. Проявите интеллект и серьёзно всё обдумайте.

Сегодня Водолеям потребуются усилия, чтобы сосредоточиться и достигнуть желаемого. Спонтанные действия могут подтолкнуть вас на опрометчивый поступок.

Рыбам необходимо сохранять позитивный настрой. Вы легко произведёте впечатление на окружающих и продемонстрируете своё превосходство.

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