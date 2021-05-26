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Литовские дальнобойщики отказались следовать рекомендациям властей объезжать Беларусь

26.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литовские дальнобойщики отказались следовать рекомендациям властей объезжать Беларусь

Ничего личного, просто бизнес. На фоне заявлений стран ЕС об отказе от авиаперелётов над Беларусью литовские дальнобойщики руководствуются в работе здравым смыслом. Они отказались объезжать Беларусь.

Об этом заявил глава Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы. Водители продолжат возить свои грузы через нашу страну, несмотря на рекомендацию МИД избегать белорусского транзита. Даже то, что пограничные проверки стали более тщательными, не меняет ситуацию – объезжать Беларусь значительно дороже.

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Ничего личного, просто бизнес. На фоне заявлений стран ЕС об отказе от авиаперелётов над Беларусью литовские дальнобойщики руководствуются в работе здравым...
 
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