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Президент выступит с заявлением в Овальном зале Палаты представителей

26.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент выступит с заявлением в Овальном зале Палаты представителей

События последних дней требуют эффективных решений. Какова реакция Президента на происходящее в Беларуси и вокруг нашей страны? Александр Лукашенко 26 мая выступит с заявлением в Овальном зале – с такой просьбой к Главе государства обратились парламентарии. 

Накануне сенаторы также приняли обращение обеих Палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Документ предусматривает возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. На прошлой неделе это обсудили на совместном заседании Палат парламента. Законодатели единогласно её поддержали. 

Выбрали формат, предложенный законодателями. Как стало известно, состав участников этой встречи в Овальном зале будет шире, чем можно было предположить, – исходя из того, что инициаторами всё же выступили и депутаты, и сенаторы. 

Именно такая встреча в Овальном зале, с широким составом участников, предполагает возможность не только высказаться, но и обсудить актуальную повестку.


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События последних дней требуют эффективных решений. Какова реакция Президента на происходящее в Беларуси и вокруг нашей страны? Александр Лукашенко 26 мая...
 
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