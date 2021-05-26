Президент выступит с заявлением в Овальном зале Палаты представителей

Источник материала: ОНТ

События последних дней требуют эффективных решений. Какова реакция Президента на происходящее в Беларуси и вокруг нашей страны? Александр Лукашенко 26 мая выступит с заявлением в Овальном зале – с такой просьбой к Главе государства обратились парламентарии.

Накануне сенаторы также приняли обращение обеих Палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Документ предусматривает возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. На прошлой неделе это обсудили на совместном заседании Палат парламента. Законодатели единогласно её поддержали.

Выбрали формат, предложенный законодателями. Как стало известно, состав участников этой встречи в Овальном зале будет шире, чем можно было предположить, – исходя из того, что инициаторами всё же выступили и депутаты, и сенаторы.

Именно такая встреча в Овальном зале, с широким составом участников, предполагает возможность не только высказаться, но и обсудить актуальную повестку.





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