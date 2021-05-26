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В Пинске пришли с обыском к бывшему судье, который уволился после выборов
Источник материала: Партизан
В Пинске пришли с обыском в кабинет помощника адвоката, бывшего судьи города Пинска и Пинского района Алексея Пацко.
Алексей Пацко
Основание для обыска — санкция, выданная прокурором города. Были изъяты техника и документация. Предполагается, что Пацко находится не в Беларуси. Задержана его мать Татьяна Пацко,
Как сообщает TUT.by, она работает в Пинске адвокатом. Татьяна Пацко успела рассказать, что обыск проходил "в рамках открытого уголовного дела" на ее сына.
В августе 2020-го судья Алексей Пацко отказался рассматривать политические дела, а осенью уволился. "Принял такое решение еще до выборов... — говорил он "Нашей Ниве". — Причиной стала политическая обстановка в стране, то, что происходит сейчас".
Пацко был готов к последствиям своего решения от ухода с должности: "Принимая решение об увольнении, я руководствовался простым правилом: если что-то делаешь, то будь готов к любым последствиям",
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В Пинске пришли с обыском в кабинет помощника адвоката, бывшего судьи города Пинска и Пинского района Алексея Пацко.
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