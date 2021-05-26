Как вернуть либо поменять билеты на отмененные рейсы? Инструкция от «Белавиа»









пишет Office Life. Для начала, чтобы проверить, отменен рейс или нет, нужно зайти на сайте компании в раздел «Статус бронирования». Если он отменен, возврат без удержания сумм можно сделать там же, где покупался билет. Сделать это надо в течение срока действия билета (один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, один год с момента начала полета для частично использованных),Office Life.





В том числе возможен возврат денег на карту, если билет покупали через нее. Если оплата была произведена через ЕРИП, можно сдать билет в офисе продаж авиакомпании. Присутствие владельца билета с паспортом в таком случае обязательно.





Во всех остальных случаях денежные средства будут перечислены на текущий счет, открытый в одном из банков Республики Беларусь», — поясняют в «Белавиа».

При этом перевозчик декларирует, что компания не несет ответственности за возможную разницу сумм из-за конвертации валют при оплате картами или через ЕРИП.





Как сообщалось, рейсы отменяются из-за конфронтации властей Беларуси и ряда западных стран после случая с бортом Ryanair.