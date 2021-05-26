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Как вернуть либо поменять билеты на отмененные рейсы? Инструкция от «Белавиа»

26.05.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания «Белавиа» сообщает, что поток обращений в ее справочную службу значительно вырос. Из-за этого время ожидания ответа оператора для многих увеличилось. Перевозчик объясняет, как самостоятельно сдать билет и получить деньги.



Для начала, чтобы проверить, отменен рейс или нет, нужно зайти на сайте компании в раздел «Статус бронирования». Если он отменен, возврат без удержания сумм можно сделать там же, где покупался билет. Сделать это надо в течение срока действия билета (один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, один год с момента начала полета для частично использованных), пишет Office Life.

В том числе возможен возврат денег на карту, если билет покупали через нее. Если оплата была произведена через ЕРИП, можно сдать билет в офисе продаж авиакомпании. Присутствие владельца билета с паспортом в таком случае обязательно.

Во всех остальных случаях денежные средства будут перечислены на текущий счет, открытый в одном из банков Республики Беларусь», — поясняют в «Белавиа».
При этом перевозчик декларирует, что компания не несет ответственности за возможную разницу сумм из-за конвертации валют при оплате картами или через ЕРИП.

Как сообщалось, рейсы отменяются из-за конфронтации властей Беларуси и ряда западных стран после случая с бортом Ryanair.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» сообщает, что поток обращений в ее справочную службу значительно вырос. Из-за этого время ожидания ответа оператора для многих увеличилось....
 
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