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Мать задержанной в Минске с Романом Протасевичем россиянки обратилась к Путину

26.05.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мать задержанной в Минске россиянки, девушки Романа Протасевича Софии Сапеги, попросила помощи у президента России Владимира Путина и оставила соответствующее обращение на сайте администрации. Об этом Анна Дудич рассказала в беседе с «Подъемом».

Софья Сапега. Фото: @sapega_sofia_

Собеседница издания уточнила, что уже посетила посольство России в Минске, направила письма в МИД и лично его официальному представителю Марии Захаровой в Instagram.

«К сожалению, ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у нее не было. Добраться никто не может до нее. Мы во все окна бьемся», — сообщила мать Сапеги. По ее словам, девушке могут предъявить обвинение по статье 108 УПК РБ («Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»).

Дудич также рассказала, что изначально узнала о задержании дочери из новостей. «Позвонил кто-то из правоохранительных органов. Я плохо соображала. По-моему, сказали, что они из УВД Минска: "Ваша дочь задержана". Звонок был с односторонней какой-то связи. Я пыталась перезвонить, но ничего», — пояснила она.

Женщина добавила, что лично не знакома с Романом Протасевичем, однако «принимает выбор дочери» — та ей всегда говорила, что «в молодых людях ей нравится мозг». «Я очень с сожалением ко всему этому отношусь. Мне очень жалко по-человечески Романа. То, что его личная жизнь была сопричастна с моей дочерью, это, конечно, меня очень трогает», — заключила она.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера, пишет Лента.Ру.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мать задержанной в Минске россиянки, девушки Романа Протасевича Софии Сапеги, попросила помощи у президента России Владимира Путина и оставила соответствующее...
 
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