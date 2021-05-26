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Убрали «Нафтан»: новополоцкий завод поменял название и состав собственников из-за санкций

26.05.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новополоцкий завод СООО «ЛЛК-НАФТАН» — один из крупнейших производителей присадок, добавок в масла и топливо на постсоветском пространстве — весной 2021 года решил сменить название, структуру собственности и расширить количество владельцев.


Фото носит иллюстративный характер, из открытых источников

С 17 мая слово «Нафтан» из названия предприятия исчезло. Теперь оно называется ООО «ЭддиТек», сообщает Еврорадио.

Кроме того, у компании появился новый собственник. Раньше завод 50% на 50% принадлежал «Нафтану» и «Лукойлу». Теперь тремя процентами владеет Новополоцкий горисполком. Их взяли из доли «Нафтана».



3 июня начнут действовать санкции США против «Белнефтехима» и ещё восьми белорусских предприятий, среди которых и «Нафтан». В заявлении Минфина США от 19 апреля говорится, что запрещаются транзакции не только с санкционными компаниями, но и с предприятиями, в которых доля компаний из блэклиста составляет 50% и более. Причём говорится о «владении прямом и косвенном», хотя что значит «косвенное владение» — не уточняется.

Директор предприятия Андрей Звонцов сперва прокомментировал переименование компании, но вскоре отозвал свой комментарий, сославшись на запрет со стороны собственников.

«ЛЛК-НАФТАН» (теперь «ЭддиТек») называет себя крупнейшим комплексным производителем присадок на территории стран бывшего СССР. В 2014 году компания была признана "Лучшим экспортёром" в номинации «Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность с годовым объёмом экспорта свыше $25 млн». Около 95% продукции завода уходит на экспорт.

До 21 мая предприятие на 50% принадлежал «Нафтану». По сути в 2006 году часть перерабатывающего комплекса, где производились присадки, была выделена в отдельное юрлицо, которым на паритетной основе владел «Нафтан» и «Лукойл». Производитель присадок не может отказаться от сотрудничества с нефтеперерабатывающим заводом, поскольку все основные техпроцессы напрямую с ним связаны.

А 50% доля «Нафтана» в этом производстве могла подставить компанию под санкции США. И вывести на других. Свои присадки «ЭддиТек» поставляет крупным российским производителям машинных масел «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». А также в Украину, Турцию, Румынию, Финляндию, Бельгию, Нидерланды, Сингапур, ЮАР, ОАЭ, Словакию, Узбекистан, Латвию и Литву. Всего около 40 стран и 80 ключевых компаний-партнёров из СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В наиболее тяжёлой для Беларуси трактовке американских санкций попасть под них рисковали все контрагенты белорусской компании.
 
 
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Новополоцкий завод СООО «ЛЛК-НАФТАН» — один из крупнейших производителей присадок, добавок в масла и топливо на постсоветском пространстве — весной 2021 года решил...
 
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