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Какие новые стандарты безопасности планируют принять в ЕАЭС
26.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В формате онлайн-видеомоста министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко расскажет о разработке новых проектов технических регламентов, а также о внесении изменений в действующие.
На эти и другие вопросы о безопасности потребительской продукции ответит министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
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В пятницу, 28 мая, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва – Ереван – Минск – Нур-Султан – Бишкек на тему: "Безопасность...
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