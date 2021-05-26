Какие новые стандарты безопасности планируют принять в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

В формате онлайн-видеомоста министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко расскажет о разработке новых проектов технических регламентов, а также о внесении изменений в действующие.

Станет ли масложировая и пищевая продукция безопаснее? Каковы перспективы по нормированию глицидиловых эфиров (пальмового масла) и антибиотиков в производстве пищевой продукции в ЕАЭС?

Что ожидает любителей парфюма? Какие изменения могут быть внесены в технический регламент на парфюмерно-косметическую продукцию (TP ТС 009/2011)?

Как идет работа над техрегламентом на никотиносодержащую продукцию?

Как быстро будут разработаны и приняты техрегламенты на строительные материалы, здания и сооружения?

На эти и другие вопросы о безопасности потребительской продукции ответит министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

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