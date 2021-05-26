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Какие новые стандарты безопасности планируют принять в ЕАЭС

26.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В формате онлайн-видеомоста министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко расскажет о разработке новых проектов технических регламентов, а также о внесении изменений в действующие.

  • Станет ли масложировая и пищевая продукция безопаснее? Каковы перспективы по нормированию глицидиловых эфиров (пальмового масла) и антибиотиков в производстве пищевой продукции в ЕАЭС?
  • Что ожидает любителей парфюма? Какие изменения могут быть внесены в технический регламент на парфюмерно-косметическую продукцию (TP ТС 009/2011)?
  • Как идет работа над техрегламентом на никотиносодержащую продукцию?
  • Как быстро будут разработаны и приняты техрегламенты на строительные материалы, здания и сооружения? 

На эти и другие вопросы о безопасности потребительской продукции ответит министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

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В пятницу, 28 мая, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва – Ереван – Минск – Нур-Султан – Бишкек на тему: "Безопасность...
 
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