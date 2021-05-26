Лукашенко: «Как МЫ и прогнозировали» (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске белорусский правитель проводит встречу депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками. Анонсировалось, что, кроме прочего, он выскажется по событиям последних дней и санкциях.





Пожалуй, впервые за долгие годы спич Лукашенко не транслируется в прямом эфире. Предлагаем избранное.

– Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, – заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Вот еще цитаты правителя Беларуси, которые публикуют Спутник, «Пул первого» и другие, близкие к властям ресурсы:

«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи адресов Польши».

«Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии».

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».

О ситуации с посольством Латвии : «Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство».