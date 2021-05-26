ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: «Как МЫ и прогнозировали» (дополняется)

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске белорусский правитель проводит встречу депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками. Анонсировалось, что, кроме прочего, он выскажется по событиям последних дней и санкциях.

Лукашенко: «Как МЫ и прогнозировали» (дополняется)

Пожалуй, впервые за долгие годы спич Лукашенко не транслируется в прямом эфире. Предлагаем избранное.

– Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, – заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Вот еще цитаты правителя Беларуси, которые публикуют Спутник, «Пул первого» и другие, близкие к властям ресурсы:

«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи адресов Польши».

«Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии».

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».

О ситуации с посольством Латвии: «Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске белорусский правитель проводит встречу депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками. Анонсировалось, что, кроме прочего, он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Точь в точь: в сети обсуждают поразительное сходство Меган Маркл и Арчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by