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Лукашенко: «Как МЫ и прогнозировали» (дополняется)
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Минске белорусский правитель проводит встречу депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками. Анонсировалось, что, кроме прочего, он выскажется по событиям последних дней и санкциях.
Пожалуй, впервые за долгие годы спич Лукашенко не транслируется в прямом эфире. Предлагаем избранное.
– Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, – заявил Лукашенко, сообщает
Вот еще цитаты правителя Беларуси, которые публикуют Спутник, «Пул первого» и другие, близкие к властям ресурсы:
«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи адресов Польши».
«Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии».
«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»
«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».
«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».
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В Минске белорусский правитель проводит встречу депутатами, членами Конституционной комиссии и другими чиновниками. Анонсировалось, что, кроме прочего, он...
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