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Акунин: «Казалось бы, уж делаешь подлость — по крайней мере получи выгоду»
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный писатель, давно живущий за пределами России, о действиях белорусских властей.
— То, что диктаторские режимы Лукашенко и Путина совершают гнусности, давно уже не удивляет. Мы привыкли, —
Провел дурацкую операцию по захвату, прости господи, блогера — прославил его на весь мир, а заодно получишь за эту великую победу по полной программе.
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Известный писатель, давно живущий за пределами России, о действиях белорусских властей.
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