Акунин: «Казалось бы, уж делаешь подлость — по крайней мере получи выгоду»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель, давно живущий за пределами России, о действиях белорусских властей.

— То, что диктаторские режимы Лукашенко и Путина совершают гнусности, давно уже не удивляет. Мы привыкли, — пишет Борис Акунин. — Но поражает какая-то инфантильная непросчитанность последствий. Казалось бы, уж делаешь подлость — по крайней мере получи выгоду. А у этих вечно пальба без промаху себе в ногу.

Провел дурацкую операцию по захвату, прости господи, блогера — прославил его на весь мир, а заодно получишь за эту великую победу по полной программе.