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Лукашенко выступает в парламенте

26.05.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко выступает в белорусском парламенте. Встреча началась примерно в 10 утра.

Лукашенко выступает в парламенте

Как сообщает «Пул первого», на встрече кроме членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей присутствуют члены Конституционной комиссии, а также некоторые чиновники.

25 мая, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что он «принял предложение парламентариев и членов конституционной комиссии, которые обратились с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов».

«Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены конституционной комиссии, но и члены правительства, и представители иных госструктур, и губернаторы. А также мнение формирующие люди — политологи, социологи, руководители СМИ, обычные журналисты, ученые, блогеры», — приводит БелаПАН слова Эйсмонт.

 

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Александр Лукашенко выступает в белорусском парламенте. Встреча началась примерно в 10 утра.
 
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