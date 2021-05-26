Вступил в силу закон, позволяющий государству выключать интернет

26 мая опубликован на Правовом портале и вступил в силу закон, который вносит изменения в законодательство об электросвязи.





Согласно документу, «в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности», государство может ограничивать функционирование сетей и средств электросвязи — сокращать время и объемы их использования, изменять режим работы, а также временно приостанавливать их функционирование.

Управлять сетью электросвязи общего пользования будет Оперативно-аналитический центр.

«Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи», — говорится в сообщении.

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