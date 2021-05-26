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Вступил в силу закон, позволяющий государству выключать интернет
Источник материала: Навiны
26 мая
Согласно документу, «в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности», государство может ограничивать функционирование сетей и средств электросвязи — сокращать время и объемы их использования, изменять режим работы, а также временно приостанавливать их функционирование.
Управлять сетью электросвязи общего пользования будет Оперативно-аналитический центр.
«Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи», — говорится в сообщении.
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