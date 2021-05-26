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Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

26.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Однушка для семьи с ребенком реальность многих белорусов. Комфорт условный, зато своя крыша над головой. Но пришла пандемия и ужаться пришлось плотней, чтобы разместить дома рабочий стол. Как оказалось, это непростая задача даже для профессионала. Дизайнер студии «Квартира №17» Анастасия Бриченок показала Onliner свои самые сложные проекты для самых маленьких квартир. 

30 «квадратов» для троих

Общая площадь столичной однушки  31,1 квадратного метра, из них жилые  19,8. По условиям заказчика в стесненном пространстве необходимо разместить спальню родителей, рабочую зону, обустроить детский уголок для школьника и место для встречи гостей. Дизайнер показала, как из минимума выжать максимум. Планировка выглядит так.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

 

— Моя задача как проектировщика сделать пространство максимально комфортным и удобным для жизни, даже если речь идет про критически маленькую площадь. Конечно, такие проекты самые сложные, ведь вместить надо много всего, а места нет. В таких случаях советую использовать многофункциональную мебель и грамотное зонирование, которое подойдет под разные сценарии жизни. Так, к примеру, двухъярусная кровать со столом на первом уровне занимает немного места, но сразу решает несколько задач. Это позволило нам запроектировать в небольшой комнате два рабочих стола для ребенка и родителей. Кроме того, для взрослых мы установили кровать с подъемным механизмом, чтобы под кроватью было место для хранения. Телевизор крепится на поворотном кронштейне, а значит, смотреть его можно как с родительской кровати, так и с детской, — рассказывает дизайнер.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

Во втором варианте планировки дизайнер поменяла ориентацию кровати, освободив место для шкафа, а телевизор подняла над рабочим столом. Выглядит это так.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

В третьем варианте одним из рабочих столов пришлось пожертвовать, зато в квартире появилась зона для гостей. Под хранение — антресоли, подоконник на кухне вместо столешницы.

Отдельного внимания заслуживает кухня. На площади меньше 6 «квадратов» нужно вместить не только зону готовки и хранения, но и место, где семья будет вместе ужинать. Когда решаете такую задачку, не забывайте заложить открытие дверок шкафов, в противном случае это может стать неприятным сюрпризом.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

21 «квадрат» для семьи с маленьким ребенком

Следующий проект еще сложнее — квартира площадью 21 квадратный метр для семьи с маленьким ребенком. Жилая площадь — всего 11,6 «квадрата», кухня — 5,1 кв. м, санузел — 2,2. Показываем, что можно сделать с таким объектом.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

Для заказчика дизайнер разработала также три варианта планировки.

— Эта квартира еще меньше, а задач примерно столько же. Чтобы все поместилось, меняем кровать на складной диван, подоконник на кухне трансформируем в столешницу, отказываемся от ванны в пользу душевой кабины. Стирально-сушильную машину устанавливаем на место встроенного шкафа. В одном из вариантов получилось выделить место даже для гардеробной.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

Следующий вариант революционней: здесь дизайнер предлагает увеличить полезное пространство за счет переноса дверных проемов и стен. Возможно это только в том случае, если получится согласовать замену газовой плиты на электрическую. При этом расширить предлагается не только кухню, но и ванную комнату. По задумке автора, жилая зона становится проходной, но это решение помогает увеличить вместительность кухни, объем ванной комнаты и размер шкафа для верхней одежды в коридоре.

Вместить все. Дизайнер показала, как обустроить столичную однушку для семьи с ребенком

От редакции: если у вас тоже получилось в маленькой квартире создать удобное пространство, пишите на sm@onliner.by

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Однушка для семьи с ребенком — реальность многих белорусов. Комфорт условный, зато своя крыша над головой. Но пришла пандемия и ужаться пришлось плотней, чтобы...
 
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