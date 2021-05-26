Набирает популярность новая соцсеть — с фотографиями без фильтров и без комментариев

Источник материала: Onliner

Очередная альтернатива Instagram начала набирать популярность: соцсеть Poparazzi позиционирует себя как «клуб антиселфи» и ориентирована на «плохие» фотографии, а собственно селфи здесь запрещены. В ней также нет комментариев, хэштегов и фильтров, а фотографии публикуют друзья — они становятся вашими «личными папарацци» и наоборот.

Пользователь, чьи снимки публикуются, имеет право блокировать их, а учетную запись можно сделать приватной. Также можно ограничить круг тех, кто имеет право быть вашим личным «папарацци».

Разработчики платформы говорят, в Poparazzi заложена идея, противоположная продвигаемой теме тотальной «идеальности», которая довлеет над обществом.

В американской версии App Store новое приложение оказалось на первом месте в тематическом разделе.