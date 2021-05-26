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Набирает популярность новая соцсеть — с фотографиями без фильтров и без комментариев
Источник материала: Onliner
Очередная альтернатива Instagram начала набирать популярность: соцсеть Poparazzi позиционирует себя как «клуб антиселфи» и ориентирована на «плохие» фотографии, а собственно селфи здесь запрещены. В ней также нет комментариев, хэштегов и фильтров, а фотографии публикуют друзья — они становятся вашими «личными папарацци» и наоборот.
Пользователь, чьи снимки публикуются, имеет право блокировать их, а учетную запись можно сделать приватной. Также можно ограничить круг тех, кто имеет право быть вашим личным «папарацци».
Разработчики платформы говорят, в Poparazzi заложена идея, противоположная продвигаемой теме тотальной «идеальности», которая довлеет над обществом.
В американской версии App Store новое приложение оказалось на первом месте в тематическом разделе.
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