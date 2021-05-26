«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

Источник материала: Onliner Пандемия забрала у нас много чего хорошего, и для музыкальных фестивалей 2020-й тоже был не лучшим. Одному из крупнейших в стране опен-эйров Viva Braslav тоже пришлось несладко. Спустя год фестиваль сохранил лайнап и готов 23—24 июля вернуться на крутую локацию на берегу озера. Основатели и организаторы Олег и Евгений Лабути рассказывают Onliner о подготовке, бюджете, кредите и фишках этого года.

«Этот фестиваль может быть самым сложным»

— Олег в Минске, Евгений на связи из Браслава, готовитесь из двух городов, все состоится?

Олег:

— Мы изначально в прошлом году заявляли, что планируем проводить фестиваль. Это была не отмена, а перенос мероприятия, и мы на этом акцентировали внимание.

Поэтому переносили весь лайнап и всех артистов на 2021 год. Вопрос в целом не стоял, «проводить или нет».





Евгений:

— Да, на самом деле мы готовились в фоновом режиме. Просто наши действия не были такими заметными. Весь предыдущий год была нестандартная ситуация, но мы не прекращали работу.

— Это будет самый сложный фестиваль?

Олег:

— Наверное, да. Сложности в первую очередь с финансовой точки зрения. Потому что очень много расходов наложилось по сути за два года.

Второй момент — это достаточно сложный год для команды с психологической точки зрения. Когда два года не было мероприятия, морально это тяжело вывозить. В целом нам удалось сохранить мероприятие и команду. У нас есть отдельная служба волонтеров, они уже активничают и готовы помогать, а некоторые уже активно помогают.

Но радует то, что есть активность нашей аудитории, мы видим, что люди ждут фестиваль. Так что верим, что все получится.

— То есть не было мыслей бросить все и не заниматься больше фестивалем?

Олег:

— Могу сказать за себя: периодически эти мысли возникали, но сейчас нет.





Евгений:

— Эти мысли возникали и до пандемии, а во время нее только чаще. Но у нас есть определенные обязательства перед людьми, которые купили билеты, перед партнерами, которые участвуют в мероприятии. Ситуация складывается так, что можно провести мероприятие, и мы это сделаем.

Олег:

— Мы помним историю с билетами в прошлом году, когда фестиваль перенесли, но билеты остались действительными на 2021 год. Так вот, хочется сказать отдельное спасибо поклонникам фестиваля, которые успели купить билеты до того момента, как случился перенос, и не сдавали их. Это очень помогло.

Что нас еще приятно удивило и придало сил. Когда в июне объявили о переносе фестиваля, люди и после этого специально покупали билеты, чтобы поддержать. Это было прямо очень круто.

Некоторые люди берут отпуска, чтобы приехать в эти даты в Браслав, так что мы не можем подвести.

«В топе расходов — артисты и логистика»

— Самые дорогие статьи расходов и можно ли в принципе на чем-то сэкономить?

Олег:

— Главные расходы — это, конечно, артисты. Плюс добавляется логистика по артистам и по всем подрядчикам фестиваля.





Поскольку мы находимся за 250 километров от Минска, это добавляет сразу очень много проблем с доставкой всего необходимого и размещением людей.

Евгений:

— 250 километров от Минска, а бензин дорожает регулярно, поэтому для нас это проблема.

Олег:

— Строительство всей инфраструктуры в чистом поле — это всегда очень дорого. Почему мы не можем сделать дешевые VIP-билеты? Вся инфраструктура создается с нуля специально для фестиваля, это работа многих людей. Всем рабочим нужно где-то разместиться, питаться, ходить в душ, это не Минск, когда вечером их можно просто отпустить домой.

Евгений:

— А жилье, как мы знаем, в дни фестиваля дорожает в два-три раза. И для нас в том числе. Нам скидок на размещение практически никто не делает.

— Они тоже делают на этом бизнес?

Олег:

— Это бизнес-модель Браславского региона, что поделать. Есть два месяца лета, за них надо заработать деньги.

Евгений:

— На три дня фестиваля цены на жилье поднимаются в разы, это факт.

— Бюджет фестиваля в этом году заметно вырос?

Олег:

— Многие затраты наложились за два года, поэтому да, бюджет увеличился.

— А у фестиваля не возникнут сложности с перелетами артистов не из Беларуси?

Олег:

— Сложности могут возникнуть всегда и везде. Но мы следим за развитием ситуации и прорабатываем логистику с учетом всех ограничений.

— Тем, кто инвестировал в билеты в прошлом году, повезло, а сейчас они будут дорожать?

Олег:

— После продажи каждой партии билетов добавляется новая категория с новыми ценами. Естественно, мы не можем стоять на месте в плане цен. С момента запуска продаж в 2019 году поменялись цены на все, поэтому абсолютно никак невозможно оставить их на том уровне, который был два года назад. Получается, те, кто купил билет на мероприятие давно, правильно инвестировали.





— Чем закончилась история с кредитом и страховкой фестиваля?

Олег:

— Мы получили совсем небольшой кредит, 2—3% бюджета фестиваля. Это помощь скорее даже не с финансовой точки зрения, а моральная поддержка.

Плюс мы благодарны партнерам, с которыми мы работали и которые сохранили все договоренности на 2021 год. Опять же добавляет позитива, что приходят новые партнеры, в этом году появился генеральный партнер фестиваля. Все это позволяет нам в этом году достаточно уверенно себя чувствовать и проводить мероприятие. Другого не дано.

Евгений:

— А по страховке в нашей стране нет продукта, который бы смог учесть все риски. Так что эта история так ничем и не завершилась.

— Когда поняли, что фестиваль успешен?

Евгений:

— Такого момента или дня не было, чтобы мы вдруг поняли и осознали, что этот фестиваль с нами на долгие годы.

Первые фестивали были как хобби, просто вкладывали свое время и деньги, не выстраивая какую-то серьезную бизнес-модель, за счет которой можно жить самим и команде.





Самый первый фестиваль был похож просто на дискотеку на стадионе. Ждали 500—700 человек, пришли 2 тысячи. А билетов у нас была всего тысяча, пускали остальных бесплатно.

После первых лет появились мысли: может, попробовать заниматься этим более серьезно? А уже через несколько лет компании увидели прикольное мероприятие. Пришли к нам: «Оказывается, в регионах есть жизнь, давайте попробуем и посотрудничаем». Так все и складывалось в картинку, которую видите сегодня.

— У Viva Braslav есть конкуренты?

Олег:

— Если считать конкурентами тех, у кого на мероприятии есть артисты и куда продаются билеты, то да, наверное, есть. Но если посмотреть с точки зрения концепции, то мы считаем наше мероприятие уникальным.

Никогда не стояло цели быстро заработать денег и закрыть проект, мы стараемся продумывать на годы, насколько это возможно.

Мы никогда не стремились к тому, чтобы сделать просто концерт, надо, чтобы все вкупе работало. Наша фишка — достаточно большой кемпинг, мы и в этом году его сохраним.

Евгений:

— В мире есть, в Беларуси, наверное, нет. Хотя, может, мы о чем-то не знаем, надо погуглить. Мы следим за фестивальным движением в мире, стараемся чему-то учиться, но все в нашу реальность транслировать невозможно. Нужно всегда действовать поступательно, мы не бросаемся на большие цели, все придет постепенно.

— То есть не хотите быть ни на кого похожими?

Евгений:

— У других фестивалей есть много классных вещей, например, крутая локация Sziget на острове, Burning Man в пустыне. У кого-то крутой лайнап.

У нас есть свое видение, как развиваться. И у крупных мировых ивентов мы тоже учимся, к чему можно стремиться, и дорабатываем идеи, понимая тот уровень и локацию, где мы находимся.

«Меры безопасности обязательно будут»

— В этом году вы обещали самый лучший фестиваль. Так и будет?

Олег:

— Будет самый лучший, однозначно. Фестиваля не было два года, как минимум уже поэтому он будет самым запоминающимся. У нас много идей, много чего в работе. Скорее всего, будут три дополнительные сцены, кроме главной, так что движа хватит.





— Сколько человек ждете в этом году?

Олег:

— Мы готовимся, ориентируясь по посещаемости на 2019 год, около 25 000 человек, исходя из этого рассчитываем всю инфраструктуру.

— Что с безопасностью, когда соберутся тысячи людей?

Олег:

— Важный момент, что на нашем фестивале не будет закрытых площадок, сцен и любых активностей — все проходит на открытом воздухе. Плюс к этому мы постараемся сделать все возможное для обеспечения безопасности посетителей фестиваля. На территории фестиваля разместим антисептики в необходимом объеме, увеличим количество санитарных зон, по необходимости организуем раздачу масок, нанесем ограничительную разметку на фуд-кортах, в барах, входных группах.

Но важно помнить, что безопасность — это наша совместная задача, как организаторов, так и посетителей фестиваля. Поэтому мы просим всех посетителей фестиваля быть сознательными. Если вы чувствуете симптомы простуды, оставайтесь дома и не подвергайте окружающих опасности. Находясь на фестивале, чаще мойте руки и старайтесь не создавать скоплений, где это возможно.

Мы уверены, что совместными усилиями все получится и сложится лучшим образом. Хорошо, что уже идет вакцинация, надеемся, что к лету цифры по заболеваемости будут меньше.