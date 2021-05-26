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«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

26.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пандемия забрала у нас много чего хорошего, и для музыкальных фестивалей 2020-й тоже был не лучшим. Одному из крупнейших в стране опен-эйров Viva Braslav тоже пришлось несладко. Спустя год фестиваль сохранил лайнап и готов 23—24 июля вернуться на крутую локацию на берегу озера. Основатели и организаторы Олег и Евгений Лабути рассказывают Onliner о подготовке, бюджете, кредите и фишках этого года.

«Этот фестиваль может быть самым сложным»

— Олег в Минске, Евгений на связи из Браслава, готовитесь из двух городов, все состоится?

Олег:

— Мы изначально в прошлом году заявляли, что планируем проводить фестиваль. Это была не отмена, а перенос мероприятия, и мы на этом акцентировали внимание.

Поэтому переносили весь лайнап и всех артистов на 2021 год. Вопрос в целом не стоял, «проводить или нет».

«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

Евгений:

— Да, на самом деле мы готовились в фоновом режиме. Просто наши действия не были такими заметными. Весь предыдущий год была нестандартная ситуация, но мы не прекращали работу.

— Это будет самый сложный фестиваль?

Олег:

— Наверное, да. Сложности в первую очередь с финансовой точки зрения. Потому что очень много расходов наложилось по сути за два года.

Второй момент — это достаточно сложный год для команды с психологической точки зрения. Когда два года не было мероприятия, морально это тяжело вывозить. В целом нам удалось сохранить мероприятие и команду. У нас есть отдельная служба волонтеров, они уже активничают и готовы помогать, а некоторые уже активно помогают.

Но радует то, что есть активность нашей аудитории, мы видим, что люди ждут фестиваль. Так что верим, что все получится.

— То есть не было мыслей бросить все и не заниматься больше фестивалем?

Олег:

— Могу сказать за себя: периодически эти мысли возникали, но сейчас нет.

«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

Евгений:

 Эти мысли возникали и до пандемии, а во время нее только чаще. Но у нас есть определенные обязательства перед людьми, которые купили билеты, перед партнерами, которые участвуют в мероприятии. Ситуация складывается так, что можно провести мероприятие, и мы это сделаем.

Олег:

 Мы помним историю с билетами в прошлом году, когда фестиваль перенесли, но билеты остались действительными на 2021 год. Так вот, хочется сказать отдельное спасибо поклонникам фестиваля, которые успели купить билеты до того момента, как случился перенос, и не сдавали их. Это очень помогло.

Что нас еще приятно удивило и придало сил. Когда в июне объявили о переносе фестиваля, люди и после этого специально покупали билеты, чтобы поддержать. Это было прямо очень круто.

Некоторые люди берут отпуска, чтобы приехать в эти даты в Браслав, так что мы не можем подвести.

«В топе расходов — артисты и логистика»

— Самые дорогие статьи расходов и можно ли в принципе на чем-то сэкономить?

Олег:

— Главные расходы — это, конечно, артисты. Плюс добавляется логистика по артистам и по всем подрядчикам фестиваля.

«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

Поскольку мы находимся за 250 километров от Минска, это добавляет сразу очень много проблем с доставкой всего необходимого и размещением людей.

Евгений:

— 250 километров от Минска, а бензин дорожает регулярно, поэтому для нас это проблема.

Олег:

— Строительство всей инфраструктуры в чистом поле — это всегда очень дорого. Почему мы не можем сделать дешевые VIP-билеты? Вся инфраструктура создается с нуля специально для фестиваля, это работа многих людей. Всем рабочим нужно где-то разместиться, питаться, ходить в душ, это не Минск, когда вечером их можно просто отпустить домой.

Евгений:

— А жилье, как мы знаем, в дни фестиваля дорожает в два-три раза. И для нас в том числе. Нам скидок на размещение практически никто не делает.

— Они тоже делают на этом бизнес?

Олег:

— Это бизнес-модель Браславского региона, что поделать. Есть два месяца лета, за них надо заработать деньги.

Евгений:

— На три дня фестиваля цены на жилье поднимаются в разы, это факт.

— Бюджет фестиваля в этом году заметно вырос?

Олег:

— Многие затраты наложились за два года, поэтому да, бюджет увеличился.

— А у фестиваля не возникнут сложности с перелетами артистов не из Беларуси? 

Олег:

— Сложности могут возникнуть всегда и везде. Но мы следим за развитием ситуации и прорабатываем логистику с учетом всех ограничений.

— Тем, кто инвестировал в билеты в прошлом году, повезло, а сейчас они будут дорожать?

Олег:

— После продажи каждой партии билетов добавляется новая категория с новыми ценами. Естественно, мы не можем стоять на месте в плане цен. С момента запуска продаж в 2019 году поменялись цены на все, поэтому абсолютно никак невозможно оставить их на том уровне, который был два года назад. Получается, те, кто купил билет на мероприятие давно, правильно инвестировали.

«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

— Чем закончилась история с кредитом и страховкой фестиваля?

Олег:

— Мы получили совсем небольшой кредит, 2—3% бюджета фестиваля. Это помощь скорее даже не с финансовой точки зрения, а моральная поддержка.

Плюс мы благодарны партнерам, с которыми мы работали и которые сохранили все договоренности на 2021 год. Опять же добавляет позитива, что приходят новые партнеры, в этом году появился генеральный партнер фестиваля. Все это позволяет нам в этом году достаточно уверенно себя чувствовать и проводить мероприятие. Другого не дано.

Евгений:

— А по страховке в нашей стране нет продукта, который бы смог учесть все риски. Так что эта история так ничем и не завершилась.

— Когда поняли, что фестиваль успешен?

Евгений:

— Такого момента или дня не было, чтобы мы вдруг поняли и осознали, что этот фестиваль с нами на долгие годы.

Первые фестивали были как хобби, просто вкладывали свое время и деньги, не выстраивая какую-то серьезную бизнес-модель, за счет которой можно жить самим и команде.

«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

Самый первый фестиваль был похож просто на дискотеку на стадионе. Ждали 500—700 человек, пришли 2 тысячи. А билетов у нас была всего тысяча, пускали остальных бесплатно.

После первых лет появились мысли: может, попробовать заниматься этим более серьезно? А уже через несколько лет компании увидели прикольное мероприятие. Пришли к нам: «Оказывается, в регионах есть жизнь, давайте попробуем и посотрудничаем». Так все и складывалось в картинку, которую видите сегодня.

— У Viva Braslav есть конкуренты?

Олег:

— Если считать конкурентами тех, у кого на мероприятии есть артисты и куда продаются билеты, то да, наверное, есть. Но если посмотреть с точки зрения концепции, то мы считаем наше мероприятие уникальным.

Никогда не стояло цели быстро заработать денег и закрыть проект, мы стараемся продумывать на годы, насколько это возможно.

Мы никогда не стремились к тому, чтобы сделать просто концерт, надо, чтобы все вкупе работало. Наша фишка — достаточно большой кемпинг, мы и в этом году его сохраним.

Евгений:

— В мире есть, в Беларуси, наверное, нет. Хотя, может, мы о чем-то не знаем, надо погуглить. Мы следим за фестивальным движением в мире, стараемся чему-то учиться, но все в нашу реальность транслировать невозможно. Нужно всегда действовать поступательно, мы не бросаемся на большие цели, все придет постепенно.

— То есть не хотите быть ни на кого похожими?

Евгений:

— У других фестивалей есть много классных вещей, например, крутая локация Sziget на острове, Burning Man в пустыне. У кого-то крутой лайнап.

У нас есть свое видение, как развиваться. И у крупных мировых ивентов мы тоже учимся, к чему можно стремиться, и дорабатываем идеи, понимая тот уровень и локацию, где мы находимся.

«Меры безопасности обязательно будут»

— В этом году вы обещали самый лучший фестиваль. Так и будет? 

Олег:

— Будет самый лучший, однозначно. Фестиваля не было два года, как минимум уже поэтому он будет самым запоминающимся. У нас много идей, много чего в работе. Скорее всего, будут три дополнительные сцены, кроме главной, так что движа хватит.

«Ради фестиваля люди берут отпуск, мы не можем подвести». Viva Braslav выжил и возвращается

 Сколько человек ждете в этом году?

Олег:

— Мы готовимся, ориентируясь по посещаемости на 2019 год, около 25 000 человек, исходя из этого рассчитываем всю инфраструктуру.

— Что с безопасностью, когда соберутся тысячи людей?

Олег:

— Важный момент, что на нашем фестивале не будет закрытых площадок, сцен и любых активностей — все проходит на открытом воздухе. Плюс к этому мы постараемся сделать все возможное для обеспечения безопасности посетителей фестиваля. На территории фестиваля разместим антисептики в необходимом объеме, увеличим количество санитарных зон, по необходимости организуем раздачу масок, нанесем ограничительную разметку на фуд-кортах, в барах, входных группах.

Но важно помнить, что безопасность — это наша совместная задача, как организаторов, так и посетителей фестиваля. Поэтому мы просим всех посетителей фестиваля быть сознательными. Если вы чувствуете симптомы простуды, оставайтесь дома и не подвергайте окружающих опасности. Находясь на фестивале, чаще мойте руки и старайтесь не создавать скоплений, где это возможно.

Мы уверены, что совместными усилиями все получится и сложится лучшим образом. Хорошо, что уже идет вакцинация, надеемся, что к лету цифры по заболеваемости будут меньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Пандемия забрала у нас много чего хорошего, и для музыкальных фестивалей 2020-й тоже был не лучшим. Одному из крупнейших в стране опен-эйров Viva Braslav тоже пришлось...
 
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