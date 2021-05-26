В ООН заявили о шокирующем похищении Протасевича. МИД Беларуси потребовал извинений

Телеграф заявление Руперта Колвилла. «То, как под угрозой применения военной силы Протасевич был похищен из-под юрисдикции другого государства и доставлен в юрисдикцию Беларуси равносильно экстраординарной выдаче. Такое злоупотребление государственной властью в отношении журналиста за выполнение его обязанностей, защищаемых международным правом, вызывает и заслуживает самого решительного осуждения», — цитируетзаявление





По его словам, наказание журналиста за критику правительства никогда не может рассматриваться как необходимое ограничение свободы выражения мнения и, таким образом, является нарушением статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Точно, отметил Колвилл, простой акт организации мирного собрания никогда не должен считаться уголовно наказуемым деянием, «а арест или задержание кого-либо в качестве наказания за законное осуществление их прав на свободу мнений и их свободное выражение свобода собраний считается произвольным».





«Очевидные синяки на его лице»

«Мы опасаемся за безопасность Романа Протасевича и хотим получить гарантии того, что с ним обращаются гуманно и что он не подвергается жестокому обращению или пыткам. Его появление на государственном телевидении вчера вечером не обнадежило, учитывая очевидные синяки на его лице и высокую вероятность того, что его появление не было добровольным, а его «признание» в серьезных преступлениях было вынужденным.





Информация, полученная под принуждением, не может быть использована против г-на Протасевича в каких-либо судебных разбирательствах. Такие принудительные признания запрещены Конвенцией против пыток», — подчеркнул представитель Верховного комиссара.





Также в ООН обеспокоены судьбой задержанной девушки Романа Протасевича – Софии Сапеги.





Кроме того, Колвилл отметил, что «принудительная посадка пассажирского самолета в Минске терроризировала пассажиров на борту и подвергала их ненужной опасности в нарушение их прав человека».





«Этот поразительный эпизод представляет собой новый этап в репрессивной кампании белорусских властей против журналистов и гражданского общества в целом. Этот произвольный арест является признаком крайне тревожной эскалации подавления несогласных, не только журналистов, но и белорусских правозащитников и других субъектов гражданского общества, в том числе проживающих за рубежом», — заявил он.





В заключение пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека призвал к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги.





Дипломаты: арест Протасевича законный

В ответ Постоянное представительство Беларуси при отделении ООН и других международных организациях заявило, что «ни ООН в целом, ни верховный комиссар, ни УВКПЧ, ни тем более служащий среднего звена секретариата ООН господин Руперт Колвилл не является уполномоченным институтом для того, чтобы давать оценки действиям властей суверенных государств», передает БелТА.





Согласно заявлению, Роман Протасевич признан подозреваемым по нескольким уголовным делам и задержан «в международном аэропорту Республики Беларусь» на законных основаниях. А нарушение принципа беспристрастности и презумпции невиновности белорусские дипломаты увидели лишь в словах самого Руперта Колвилла.





По их словах, для своих заявлений в отношении ареста Романа Протасевича пресс-секретарь УВКПЧ не располагает никакими юридическими документами, признанными всеми членами международного сообщества, и исходит исключительно из политических оценок, высказанных политиками и чиновниками «весьма небольшой группы западных стран».





«Пробирка с зубным порошком»

«Все эти домыслы и предположения сделаны ими даже до начала формальных процедур международных проверок, которые осуществляются в таких случаях представителями соответствующих международных структур, в частности ICAO, IATA и EASA.





Белорусские власти в соответствии со своими международными обязательствами пригласили эти и другие организации, включая администрации США и ЕС, компетентные в вопросах пассажирских авиаперевозок, принять участие в расследовании инцидента», — говорится в заявлении.





В нем также подчеркивается, что слова Руперта Колвилла демонстрируют его личную ангажированность и предвзятость, недопустимые для международного чиновника, в стремлении поддержать оценки события, изложенные небольшой группой западных стран.





Постоянное представительство потребовало от УВКПЧ предоставления в адрес постоянного представительства Беларуси в Женеве заслуживающих доверия доказательств, а не демонстрации «пробирки с зубным порошком». В противном случае белорусские дипломаты требуют «публичных дезавуирующих извинений».