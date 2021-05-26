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Госдолг Беларуси из-за скандала с Ryanair обвалился до уровня протестов

26.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на еврооблигации Беларуси на фоне ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair упали до уровней осени 2020 года. Возможности Минска по рефинансированию внешних долгов связаны только с Россией, говорят эксперты

Стоимость суверенных еврооблигаций Беларуси обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 

Опрошенные РБК эксперты указывают, что в этих условиях финансовая зависимость Беларуси от России продолжит расти, а рефинансирование ее долгов будет возможно только на российском рынке или с участием России.

Что происходит с белорусским госдолгом


В понедельник, 24 мая, выпуск долларовых облигаций Беларуси с погашением в 2031 году опустился в цене на 2,7 процентного пункта, а его доходность поднялась примерно на 42–44 базисных пункта, говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

Схожую динамику показали и другие выпуски Беларуси, больше других подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 п.п. при росте доходности на 58 б.п.). Разница в доходности между длинными белорусскими выпусками и сопоставимыми по срокам российскими евробондами выросла до 4,85–4,90 процентного пункта. Это максимальный уровень с конца ноября прошлого года, указали в «ВТБ Капитале».

Во вторник, 25 мая, десятилетние облигации Белоруссии продолжили падение, хотя оно и было не таким стремительным: они опустились до 90,94% от номинала (минус 3,01 п.п. с конца прошлой недели при доходности 7,83%), свидетельствуют данные торгов на Франкфуртской бирже. На таком уровне десятилетние облигации страны, размещенные в июне 2020 года, торговались в сентябре, когда в финансовом секторе страны была напряженная обстановка на фоне массовых протестов.

Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций, отмечал Bloomberg. В понедельник, 24 мая, 27 лидеров европейских стран потребовали освобождения Протасевича и приняли решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом.

Они также рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Беларуси, часть перевозчиков так и сделали.
 
Теги: Минск
 
 
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Цены на еврооблигации Беларуси на фоне ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair упали до уровней осени 2020 года. Возможности Минска по рефинансированию...
 
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