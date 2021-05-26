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Как Беларусь и РФ выходят из экономического кризиса после COVID-19 – видео

26.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия на протяжении многих лет занимает первое место по накопленным в белорусскую экономику инвестициям. В прошлом году эта сумма превысила 4 млрд долларов. В то же время инвестиции Беларуси в России составили 720 миллионов долларов.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в двустороннее эконмическое сотрудничество. Какие шаги предпримут страны? И как интеграционная модель Союзного государства поможет укрепиться Беларуси и России на рынках третьих стран? 

Участие в пресс-конференции принимают:

  • торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Золотарев Ю.В.;
  • заместитель начальника управления России главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД РБ Долгополова О. И.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail-рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В среду, 26 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь проходит пресс-конференция на тему: "Товарооборот России и Беларуси. Совместные пути преодоления...
 
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