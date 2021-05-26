Цветочное суперлуние накануне затмения – фантастические фото со всего света

Источник материала: Sputnik Беларусь

Суперлуние случается, когда видимые размеры Луны становятся максимальными. 26 мая Луна была в перигее, на минимальном расстоянии от нашей планеты в 360 тысяч километров.

Майское суперлуние, которое часто называют "цветочным", в этом году удивительным образом совпадает с лунным затмением. Оно произойдет 26 мая в 12:44 по минскому времени, поэтому увидеть его в Беларуси мы не сможем. В момент затмения Луна становится темно-красной или темно-коричневой, перестает светить своим обычным голубым светом, и поэтому ее иногда называют "кровавой Луной".

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