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Точь в точь: в сети обсуждают поразительное сходство Меган Маркл и Арчи
26.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новая фотография сына Меган Маркл и принца Гарри взорвала сеть: фанаты обсуждают невероятное сходство малыша Арчи со знаменитой мамой.
Недавно представители СМИ растиражировали интересный скриншот, запечатленный во время просмотра нового сериала принца Гарри и Опры Уинфри.
На нем фанаты смогли полюбоваться на сына мятежников, который недавно отпраздновал свое двухлетие.
После просмотра стоп-кадров, где малыш катается на качелях, поклонники уверились - Арчи стал настоящей копией Меган Маркл.
Самые любопытные и старательные пользователи Twitter даже отыскали старую фотографию из семейного фотоальбома герцогини, где ей нет еще и года. На фото будущая звезда сидит на руках у сестры и выглядит абсолютной копией своего сына.
Таким образом фанаты доказали, что Арчи превращается в свою маму-актрису, хотя в младенчестве больше напоминал папу-принца.
А вот на кого будет похожа будущая наследница герцогов - пока неизвестно. Но ходят слухи, что из-за стресса ребенок может появиться на свет
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Редкий снимок первенца мятежной экс-актрисы и опального принца доказал, что мальчик становится копией мятежной мамы.
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