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На брата политзаключенной Натальи Херше завели уголовное дело

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

У Геннадия Касьяна прошел обыск.

На брата политзаключенной Натальи Херше завели уголовное дело

25 мая начальник уголовного розыска и два оперуполномоченных Молодечненского РОВД провели обыск у Геннадия Касьяна, пишет Рэгіянальная газета.

Милиционеры сообщили Геннадию, что он является подозреваемым по ст. 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества». Мужчину подозревают в том, что он разрисовал здание Дома быта в Молодечно.

В среду Геннадий направился к адвокату.

— У меня ничего не нашли. Забрали смартфон, — сообщил он.

Геннадий Касьян ранее работал врачом в Молодечно, после перешел в фармацевтическую компанию.

Он родной брат политзаключенной гражданки Швейцарии Натальи Херше, которая в настоящее время отбывает наказание в Гомельской женской колонии. Наталье присудили два с половиной года за то, что она сорвала балаклаву с омоновца.

 
 
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