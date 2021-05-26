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На брата политзаключенной Натальи Херше завели уголовное дело
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У Геннадия Касьяна прошел обыск.
25 мая начальник уголовного розыска и два оперуполномоченных Молодечненского РОВД провели обыск у Геннадия Касьяна, пишет
Милиционеры сообщили Геннадию, что он является подозреваемым по ст. 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества». Мужчину подозревают в том, что он разрисовал здание Дома быта в Молодечно.
В среду Геннадий направился к адвокату.
— У меня ничего не нашли. Забрали смартфон, — сообщил он.
Геннадий Касьян ранее работал врачом в Молодечно, после перешел в фармацевтическую компанию.
Он родной брат политзаключенной
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У Геннадия Касьяна прошел обыск.
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