На брата политзаключенной Натальи Херше завели уголовное дело

Источник материала: Салiдарнасць

У Геннадия Касьяна прошел обыск.





25 мая начальник уголовного розыска и два оперуполномоченных Молодечненского РОВД провели обыск у Геннадия Касьяна, пишет Рэгіянальная газета .

Милиционеры сообщили Геннадию, что он является подозреваемым по ст. 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества». Мужчину подозревают в том, что он разрисовал здание Дома быта в Молодечно.

В среду Геннадий направился к адвокату.

— У меня ничего не нашли. Забрали смартфон, — сообщил он.

Геннадий Касьян ранее работал врачом в Молодечно, после перешел в фармацевтическую компанию.

Он родной брат политзаключенной гражданки Швейцарии Натальи Херше , которая в настоящее время отбывает наказание в Гомельской женской колонии. Наталье присудили два с половиной года за то, что она сорвала балаклаву с омоновца.