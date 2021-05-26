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Доллар дорожает утром в среду

26.05.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в среду, 26 мая.

Доллар дорожает утром в среду

По данным на 10:30, доллар добавляет 0,0014 пункта — 2,5053 белорусского рубля (+0,0014 пункта).

Две другие основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4113 белорусского рубля за 100 российских (-0,0004 пункта);
  • евро — 3,0682 белорусского рубля (-0,0003 пункта).

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в среду, 26 мая.
 
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