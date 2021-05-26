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Доллар дорожает утром в среду
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в среду, 26 мая.
По данным на 10:30, доллар добавляет 0,0014 пункта — 2,5053 белорусского рубля (+0,0014 пункта).
Две другие основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by,
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в среду, 26 мая.
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