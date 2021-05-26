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В Германии не исключают причастность Москвы к «государственному угону» лайнера Ryanair

26.05.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В германском политистеблишменте не исключают, что к операции по принудительной посадке в аэропорту Минск рейса Ryanair, причастна Россия, пишет DW.

В Германии не исключают причастность Москвы к «государственному угону» лайнера Ryanair
Фото носит иллюстративный характер

Так, глава комитета по иностранным делам бундестага (представитель ХДС) Норберт Рёттген в интервью изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger отметил, что необходимо «как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России».

Политик считает, что без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина Александр Лукашенко уже давно потерял бы власть.

Схожее мнение высказал и глава фракции Европейской народной партии  в Европарламенте Манфред Вебер. Как заявил он Augsburger Allgemeine, Россия может быть причастна к операции по принудительной посадке лайнера Ryanair.

«Этот инцидент показывает, что руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт», — подчеркнул европарламентарий.

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Теги: Минск
 
 
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В германском политистеблишменте не исключают, что к операции по принудительной посадке в аэропорту Минск рейса Ryanair, причастна Россия, пишет DW.
 
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