Курсы валют 26 мая: доллар робко начал дорожать

Источник материала: Onliner

После того как вчера доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, сегодня на старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала потихоньку расти. Евро и российский рубль пока по-прежнему в минусе.

Доллар прибавил с ходу 0,15 копейки. Его покупают и продают по 2,5054.

Евро потерял 0,03 копейки. Он торгуется по 3,0682.

Российский рубль просел на 0,01 копейки. Его сотня сейчас стоит 3,4116.

Во вторник доллар просел на 0,53 копейки, до 2,5039 белорусского рубля. Евро прибавил 0,74 копейки и стал стоить 3,0685 белорусского. Сотня российских рублей упала на 0,12 копейки, до 3,4117.

Читайте также новости банков за последнюю неделю и прогноз по курсам валют и биткоина от эксперта.

Следим за курсами валют и давлением — тонометры в Каталоге Onliner