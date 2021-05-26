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Курсы валют 26 мая: доллар робко начал дорожать
Источник материала: Onliner
После того как вчера доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, сегодня на старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала потихоньку расти. Евро и российский рубль пока по-прежнему в минусе.
Доллар прибавил с ходу 0,15 копейки. Его покупают и продают по 2,5054.
Евро потерял 0,03 копейки. Он торгуется по 3,0682.
Российский рубль просел на 0,01 копейки. Его сотня сейчас стоит 3,4116.
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на плечо, индикатор аритмии, память измерений
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После того как вчера доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, сегодня на старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала...
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