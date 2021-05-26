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Видео: водитель согнал с односторонней улицы Hyundai, ехавший «против шерсти» (видео)

26.05.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Участок ул. Розы Люксембург у столичной больницы №4 — односторонний, движение осуществляется только в сторону ул. Лермонтова. На перекрестке указанных улиц установлен знак «Въезд запрещен» (он же «кирпич»). Тем не менее на участок нередко заезжают автомобили против хода движения: кто по невнимательности, кто в поисках места для парковки. Видео такого случая прислал наш читатель.

Автор записи утверждает, инцидент имел место в будний день, в час пик перед началом рабочего времени. Hyundai с женщиной за рулем оказался на односторонней улице и продолжал двигаться «против шерсти» даже в условиях, когда весь транспорт ехал навстречу. Автор ролика решил не дать проехать нарушительнице дальше и вытеснил ее на перекресток с ул. Лермонтова. Реакция женщины была довольно бурной.

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Участок ул. Розы Люксембург у столичной больницы №4 — односторонний, движение осуществляется только в сторону ул. Лермонтова. На перекрестке указанных улиц...
 
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