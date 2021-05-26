Стало ясно, как будет выглядеть новый Renault Logan

Источник материала: Onliner

В Турции стартовали продажи нового бюджетного седана Renault Taliant (не путать с Talisman). Для нас эта новинка интересна тем, что примерно так будет выглядеть Renault Logan третьего поколения. В Европе модель продается как Dacia и имеет немного другой дизайн.





Кузовные детали у Taliant во много дублируют новую Dacia Logan, но оптика у Renault совершенно другая, отвечающая корпоративному стилю французского производителя. Впервые у модели можно заметить сходства с европейским Renault Megane. Автомобиль переехал на современную платформу CMF-B.





Габаритная длина автомобиля составляет 4396 мм. В Турции Renault Taliant доступен только с 1-литровыми моторами. Есть совсем слабая версия без турбины (65 л. с.), а есть турбомотор на 90 л. с. Турки получат еще 100-сильный газовый вариант. Для седана предлагаются механические коробки передач (5 или 6 ступеней), а также вариатор X-Tronic. В нашем регионе третье поколение Logan появится в следующем году.







