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Стало ясно, как будет выглядеть новый Renault Logan

26.05.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Турции стартовали продажи нового бюджетного седана Renault Taliant (не путать с Talisman). Для нас эта новинка интересна тем, что примерно так будет выглядеть Renault Logan третьего поколения. В Европе модель продается как Dacia и имеет немного другой дизайн. 

Стало ясно, как будет выглядеть новый Renault Logan

Кузовные детали у Taliant во много дублируют новую Dacia Logan, но оптика у Renault совершенно другая, отвечающая корпоративному стилю французского производителя. Впервые у модели можно заметить сходства с европейским Renault Megane. Автомобиль переехал на современную платформу CMF-B.

Стало ясно, как будет выглядеть новый Renault Logan

Габаритная длина автомобиля составляет 4396 мм. В Турции Renault Taliant доступен только с 1-литровыми моторами. Есть совсем слабая версия без турбины (65 л. с.), а есть турбомотор на 90 л. с. Турки получат еще 100-сильный газовый вариант. Для седана предлагаются механические коробки передач (5 или 6 ступеней), а также вариатор X-Tronic. В нашем регионе третье поколение Logan появится в следующем году.

Стало ясно, как будет выглядеть новый Renault Logan
Стало ясно, как будет выглядеть новый Renault Logan
Renault Laguna I Рестайлинг, 1999 г.в., 356 000 км
синий, лифтбэк, бензин 3 л, автоматическая, передний привод
4883 р.
1950$ / 1591€
Renault Logan II Style, 2014 г.в., 97 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 525 р.
6999$ / 5711€
Renault Safrane I Рестайлинг B54L, 1997 г.в., 343 000 км
бордовый, лифтбэк, бензин 2 л, механическая, передний привод
2754 р.
1100$ / 898€
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В Турции стартовали продажи нового бюджетного седана Renault Taliant (не путать с Talisman). Для нас эта новинка интересна тем, что примерно так будет выглядеть Renault Logan...
 
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