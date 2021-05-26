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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 мая

26.05.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 мая
Фото из архива БЕЛТА
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем преимущественно по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.
 
 
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Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.
 
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