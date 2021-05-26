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Байден предупредил о новых санкциях против режима в Беларуси

26.05.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Байден предупредил о новых санкциях против режима в Беларуси
Фото: AFP
Президент США Джо Байден во вторник предупредил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом сооснователя признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta. Байден сказал об этом в беседе с журналистами, покидая Белый дом, сообщает «Голос Америки».

Новые санкции против Беларуси в связи с этим инцидентом уже обсуждаются, подтвердил Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что собираются предпринять Соединенные Штаты в связи с поведением режима Лукашенко.

«Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы [не примем окончательное решение]», - добавил президент, не став вдаваться в подробности.

Несколькими часами раньше Байден назвал действия властей Беларуси «возмутительными» и пообещал дать «соответствующий» ответ в координации с Евросоюзом. Президент заявил, что инцидент с Ryanair является «прямым оскорблением международных норм».

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как изменение маршрута самолета, так и последующее снятие с рейса и арест Протасевича, – заявил Байден, - Этот возмутительный инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, было записано под давлением, являются позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».


Президент добавил, что США присоединились к другим странам мира, требующим освобождения Протасевича и сотен политических заключенных, незаконно арестованных режимом Лукашенко.

«Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование для установления всех фактов по данному делу», – сказал Байден.


Действия властей Беларуси вызвали возмущение в международном сообществе.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси. Как сообщило Радио Свобода, в санкционный список будут включены новые лица и организации, причастные к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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