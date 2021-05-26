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Доллар утром 26 мая покинул минимум за девять месяцев
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют пока не изменилась и находится вблизи минимума за полгода.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос лишь на 0,0003 BYN до 2,5042 BYN/USD и оставил минимум за 278 дней.
Изменение курса доллара такое мизерное, что в течение дня направление движения может легко развернуться, и мы увидим новый минимум.
Курс евро снизился на 0,0003 BYN до 3,0684 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос всего на 0,0004 BYN до 3,4121 BYN/100 RUB.
На текущий момент белорусский рубль укрепился ко всем валютам, если сравнивать с уровнями начала мая.
Московская биржа
Доллар на торгах валютной биржи в Москве торгуется на 10 копеек выше, чем было сутки назад — 73,39 российских рублей. Это очень близко к минимуму за два месяца.
Евро в 10 утра торгуется приблизительно на таком же уровне, который был вчера — 89,92 российских рублей.
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Курс евро снизился на 0,0003 BYN до 3,0684 BYN/EUR.
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