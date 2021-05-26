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Доллар утром 26 мая покинул минимум за девять месяцев

26.05.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар утром 26 мая покинул минимум за девять месяцев
Иллюстративное фото
Утром в среду на БВФБ белорусский рубль дорожает к евро, но девальвируется к доллару и российскому рублю.

Стоимость корзины валют пока не изменилась и находится вблизи минимума за полгода.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:11:

Курс доллара подрос лишь на 0,0003 BYN до 2,5042 BYN/USD и оставил минимум за 278 дней.

Изменение курса доллара такое мизерное, что в течение дня направление движения может легко развернуться, и мы увидим новый минимум.

Курс евро снизился на 0,0003 BYN до 3,0684 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0004 BYN до 3,4121 BYN/100 RUB.

На текущий момент белорусский рубль укрепился ко всем валютам, если сравнивать с уровнями начала мая.

Московская биржа


Доллар на торгах валютной биржи в Москве торгуется на 10 копеек выше, чем было сутки назад — 73,39 российских рублей. Это очень близко к минимуму за два месяца.

Евро в 10 утра торгуется приблизительно на таком же уровне, который был вчера — 89,92 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро снизился на 0,0003 BYN до 3,0684 BYN/EUR.
 
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