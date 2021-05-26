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Лукашенко – Западу: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Пожалуй, впервые за долгие годы спич Лукашенко не транслируется в прямом эфире. Предлагаем избранное.
– Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, – заявил Лукашенко, сообщает
Вот еще цитаты правителя Беларуси, которые публикуют Спутник, «Пул первого», АТН и другие, близкие к властям ресурсы (свежее сверху):
«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»
«Наше общество готово стать форпостом Новой Евразии».
«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек».
«Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».
Лукашенко – Западу: «Справедливость на нашей стороне. Остановитесь!».
«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?».
«В ближайшее время мы вам представим все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные».
«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали».
«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны».
«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи адресов Польши».
«Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии».
«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»
«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».
«Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет».
«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?»
«В самолете находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси».
«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».
«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми – очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать».
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«Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!» - заявил Лукашенко.
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