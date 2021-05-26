Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«Наше общество готово стать форпостом Новой Евразии».

«Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

«В ближайшее время мы вам представим все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные».

«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны».

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?»

«Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет».

«В самолете находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко – Западу: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить» «Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!» - заявил Лукашенко.

Пожалуй, впервые за долгие годы спич Лукашенко не транслируется в прямом эфире. Предлагаем избранное.– Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, – заявил Лукашенко, сообщаетВот еще цитаты правителя Беларуси, которые публикуют Спутник, «Пул первого», АТН и другие, близкие к властям ресурсы (свежее сверху):«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек».Лукашенко – Западу: «Справедливость на нашей стороне. Остановитесь!».«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?».«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали».«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» в РБ с айпи адресов Польши».«Сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии».«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?»«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ».«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми – очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать».