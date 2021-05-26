«Теперь Беларусь - это не только чистые улицы, но и чистое небо»

Источник материала: UDF



Фото: twitter.com/belteanews

Хорошая новость. В Минск теперь летает @Ryanair

На этом хорошие новости заканчиваются. — Ivan Radziankou (@Veterrr) May 23, 2021

У вас всё ещё есть вопросы почему в этом году не прилетели майские жуки? — Х С Б (@pasha_hsb) May 23, 2021

спасибо президенту нашему за мирное небо над головой — julia (@j_matuzova) May 23, 2021

ГУБОПиКу всё равно, кого сажать. Нужно самолёт Ryanair — посадят и самолёт. — подписывайся, чего ждёшь (@sverdlove) May 23, 2021

⚡️⚡️⚡️В Беларуси песня группы Ленинград «Мне бы в небо» признана экстремистской. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) May 25, 2021

Если до сегодняшнего дня вы не обращали внимания на цвет галстука Командора, то по-моему самое время! pic.twitter.com/Abdj043fL7 — Ivan Radziankou (@Veterrr) May 24, 2021

Глубже этого дна может быть только озабоченность международного сообщества — Artyom Shraibman (@A_Shraibman) May 23, 2021

Учитывая сколько раз наша страна уже пробивала дно, сообщение с внешним миром у нас теперь будет только подземное. — Х С Б (@pasha_hsb) May 24, 2021

Вот вот должна появиться профессия консультанта по перелётам. Вам из Вильнюса в Минск? Пожалуйста - 12 стыковок, 95 часов в воздухе, в процессе на пару часов можно посетить Сидней и Марокко — Pavel Liber (@PashaLiber) May 25, 2021

Где-то в Администрации:

– Что-то много шума в прессе по поводу закрытия тутбая. Нехорошо как-то вышло.

– Ничего, сейчас мы им такое устроим, что они МИГОМ забудут про свой тутбай! — Ivan Radziankou (@Veterrr) May 23, 2021

Кажется, фраза "Пролететь, как фанера над Парижем" будет переписана. — Gypsynkov (@gypsynkov) May 23, 2021

С утра не работает на телефоне режим "В самолёте". Странно. — Gypsynkov (@gypsynkov) May 25, 2021

А может ли сейчас залететь девушка в Беларуси? — Gypsynkov (@gypsynkov) May 25, 2021

*солдаты ХАМАС пишут письмо минскому аэропорту* pic.twitter.com/g8Z7Sg31vZ — Чай з варэннем (@belteanews) May 24, 2021

МЫ, солдаты ХАЛВАС, требуем, чтобы халва всегда была слегка подсушенная и немного липкая, чтобы на пальцах прилипала, и пальцы там шпоньк-шпоньк! — Дедушка (@Dedoooshka) May 24, 2021

ну давайте признаем, что сегодня был верх карьеры Натальи Эйсмонт, вы знаете хоть еще одну женщину, которая бы заставила оправдываться ХАМАС? — Костюгова (@lessprit) May 24, 2021

Письмо в аэропорт Минск пришло, наверное, с почты [email protected] — Маленькi Зянон (@zmiecer) May 24, 2021