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Праздник 26 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

26.05.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 26 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Фото: Pixabay.com
Православные христиане в этот день чтут память праведной девы Гликерии Новгородской.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.

В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.

Главные приметы этого дня:


В этот день считалось, что теплые ветра приносят комаров и других насекомых.

Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов.

Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

Если человек родился в эту дату - он будет язвительным и острым на язык.

Что категорически нельзя делать в этот день:



В этот день женщинам нельзя убирать, стирать и вести хозяйство.

В лесу гулять в этот день запрещено.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.
 
 
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Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.
 
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