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Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 26 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.В этот день считалось, что теплые ветра приносят комаров и других насекомых.Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.Много комаров – будет много грибов.Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.Если человек родился в эту дату - он будет язвительным и острым на язык.В этот день женщинам нельзя убирать, стирать и вести хозяйство.В лесу гулять в этот день запрещено.Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.