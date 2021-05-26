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Цитаты из выступления Лукашенко 26 мая 2021 года перед двумя палатами парламентами

26.05.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии"

"Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам"

"Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации"

"Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ"

"Недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали"

"Запад перешел от бунтов к удушению Беларуси. Мы - полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток"

"Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению"

 
Теги: Минск
 
 
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"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии"
 
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