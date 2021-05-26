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Байден подтвердил: Белый Дом обсуждает новые санкции против Беларуси

26.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США сообщил журналистам, что в Белом доме уже обсуждаются новые санкции против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом блогера, находившегося на борту лайнера.

Байден подтвердил: Белый Дом обсуждает новые санкции против Беларуси
Президент Джо Байден во вторник предупредил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом сооснователя оппозиционного телеграмм-канала Nexta. 

Как сообщает агентство "Рейтер", Байден сказал об этом в беседе с журналистами, покидая Белый дом.

"Новые санкции против Беларуси в связи с этим инцидентом уже обсуждаются", скащал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что собираются предпринять Соединенные Штаты в связи с поведением режима Лукашенко.

"Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы [не примем окончательное решение]", - добавил президент, не став вдаваться в детали.

Несколькими часами ранее Байден назвал действия властей Беларуси "возмутительными" и пообещал дать "соответствующий" ответ в координации с Евросоюзом. Президент заявил, что инцидент с Ryanair является «прямым оскорблением международных норм», напоминает радио Свабода.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как изменение маршрута самолета, так и последующее снятие с рейса и арест Протасевича, — заявил Байден, — Этот вопиющий инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, было записано под давлением, являются позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".


Президент добавил, что США присоединились к другим странам мира, которые требуют освобождения Протасевича и сотен политических заключенных, незаконно арестованных режимом Лукашенко.

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех фактов по этому делу", - сказал Байден.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Саки сообщила, что Джо Байден во время саммита с Владимиром Путиным обсудит вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание активиста оппозиции.

Действия властей Беларуси вызвали негодование в международном сообществе.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что главы государств и правительств Евросоюза во время саммита ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси. 

В санкционный список должны включить новых лиц и организации, которые имеют отношение к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент США сообщил журналистам, что в Белом доме уже обсуждаются новые санкции против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом блогера,...
 
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