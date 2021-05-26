Fitch не верит в устойчивость белорусских госбанков

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларусбанка, Белинвестбанка, и Банка развития РБ на уровне B, но с негативным прогнозом.





Данный рейтинг, так же как и прогноз, соответствуют показателям для Беларуси в целом. И негативный прогноз отражает мнение экспертов агентства о том, что государство окажется неспособным оказывать поддержку своим банкам.





А это, в свою очередь, вызвано тем, что внешняя позиция РБ оценивается в агентстве как напряженная в связи с резким сокращением валютных резервов и высокими выплатами правительства в иностранной валюте.





Кроме того, в Fitch указали на значительный объем обязательств со стороны государственного сектора как на дополнительный фактор риска.





Что касается склонности государства к поддержке банков, то в агентстве оценивают ее как высокую.





Рейтинг устойчивости у Беларусбанка и Белинвестбанка, присвоенный Fitch, является более низким, чем долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, и находится на уровне «b-». Это объясняется высокой концентрацией операций банков в Беларуси, а также их существенным воздействием на государственный сектор.





Для Банка развития данный рейтинг не рассчитывался, учитывая его особое положение как финансового института развития.





Эксперты агентства отметили, что влияние пандемии на экономический рост Беларуси было менее серьезным, чем у других стран, и ВВП РБ сократился всего на 0,9% в 2020 году. Но зато и особого роста в текущем году в Fitch не ожидают, прогнозируя подъем всего на 0,7%.





Эксперты считают, что слабый внутренний спрос перевесит улучшение внешней среды. Правда, надо отметить, что пока данный прогноз не сбывается.





В агентстве подчеркнули, что Беларусбанк имеет относительно высокий уровень уязвимости в связи с высоким участием в приоритетном для государства финансировании. А именно, на конец 2020 года 73% корпоративных кредитов у этого банка было предоставлено государственным предприятиям.





При этом объем кредитов банка без учета курсовых разниц вырос на 22%, что отчасти объяснялось финансированием пострадавших от кризиса заемщиков. Впрочем, ущерба банку это не нанесло, так как сопровождалось предоставлением государственных гарантий и увеличением капитала банка.





В результате на конец 2020 года обесцененные ссуды Беларусбанка составляли 15,4% от всех ссуд на конец 2020 года. Но и тут нет особых проблем: в Fitch Ratings прогнозируют снижение данного показателя до 12,4% после реструктуризации задолженности крупного госпредприятия.





У Белинвестбанка задолженность государственных предприятий была ниже, чем у Беларусбанка и составляла 37% корпоративных кредитов, что объяснялось диверсификацией кредитов банка, осуществленной в последние годы (банк готовился к приватизации с участием ЕБРР).





Лучше была и ситуация с обесцененными ссудами, которых у банка на конец 2020 года было всего 6,2%.





На будущее государственных банков в агентстве смотрят без особого энтузиазма. Эксперты считают, что повышение рейтинга дефолта эмитента в ближайшее время маловероятно в связи с негативным прогнозом рейтинга Беларуси.





Что касается рейтингов устойчивости Беларусбанка и Белинвестбанка, то они могут быть понижены в случае неустранимой эрозии их капитала в случае значительного ухудшения качества активов.





Что касается повышения данных рейтингов, то в Fitch Ratings считают такую возможность ограниченной, учитывая слабость отдельных показателей банка, экономические проблемы в стране и давление со стороны внешнего финансирования.