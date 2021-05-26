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Лукашенко говорит о провокации: Сигнал о минировании борта Ryanair поступил из Швейцарии

26.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко, наконец, высказался о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в воскресенье в Минске.

Лукашенко говорит о провокации: Сигнал о минировании борта Ryanair поступил из Швейцарии
"Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет", - заявил Лукашенко. 

Белорусский лидер отметил, что борт развернули возле БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - задал вопрос глава государства.

Александр Лукашенко сообщил, что три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

"Написанные под копирку обвинения западных стран и ограничения на полеты посыпались сразу – не успел авиалайнер сесть в Минске, отметил глава государства. "Слишком уж быстро "среагировали", - заметил Лукашенко. По его мнению, это, скорее всего, спланированная провокация.

Кроме того, Лукашенко призвал Запад остановиться. И заявил: «Если готовите санкции, то не забудьте компенсировать наши затраты на законные антитеррористические мероприятия».

По его словам, наше общество готово стать форпостом Новой Евразии. Кроме того, он заявил, что «мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны».
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко, наконец, высказался о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в воскресенье в Минске.
 
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