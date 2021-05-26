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В Берёзовке началось прощание с политзаключенным Витольдом Ашурком, умершим в колонии
Источник материала: Партизан
В Берёзовке в Лидском районе Гродненской области сегодня проходит прощание с Витольдом Ашурком, который умер в шкловской колонии. В январе этого года он был осужден на 5 лет заключения (за "действия, грубо нарушающие общественный порядок" и за "насилие или угрозу насилия в отношении милиционера"). Точная причина смерти до сих пор не озвучена, назначена "комплексная судебная медицинская экспертиза".
Официальное прощание началось 26 мая в 9 часов в ритуальном зале в здании Дома быта (Новогрудская улица, 8). Но уже вчера вечером люди начали приходить прощаться, приезжать из других городов.
26 мая в 14 часов в Березовском костеле пройдет месса. После неё Витольда Ашурка похоронят на городском кладбище.
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В Берёзовке в Лидском районе Гродненской области сегодня проходит прощание с Витольдом Ашурком, который умер в шкловской колонии. В январе этого года он был...
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