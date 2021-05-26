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Краш-тест: учения спасателей прошли на высокотехническом производстве под Минском

26.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском прошли учения спасателей. Тренировка проходила на высокотехнологичном производстве. Там можно было отработать навыки действий сразу по нескольким сценариям. Какие легенды для учений выбрали в этот раз, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Цистерна с аммиаком столкнулась с грузовиком. Под ним остались работники, которые во время аварии проходили мимо. Это сценарий учений на одном из белорусских предприятий. Спасателям надо не только вытащить людей, но и устранить разлив химикатов.

«У нас создан отдел по промышленной безопасности. Объект запроектирован таким образом, чтобы исключить возможность чрезвычайных ситуаций. Но всегда нужно быть готовым к тому, чтобы их ликвидировать», – заявил руководитель проекта строительства Белорусской национальной биотехнологической корпорации Юрий Шилягин.

Команды авиации и пожарного поезда, 77 спасателей – химики и альпинисты – всего 19 бригад приехали на учения в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Объект уникальный: производство, мини-ТЭЦ, котельная, испытательная лаборатория. Можно отрабатывать десятки сценариев.

«Производство химически-опасное. Учитывая, что сегодня на предприятии имеются проблемы с водоснабжением, идет стадия строительства. Мы отрабатываем в рамках учений непосредственно объект как новостройку», – сказал начальник Минского областного управления МЧС Беларуси Сергей Лапанович.

А на второй тренировочной площадке загорелся склад с комбикормом. Воды в системе не оказалось. Чтобы ликвидировать последствия, подключили пожарный аварийно-спасательный поезд. Огонь гасили и с вертолета. Персонал из здания эвакуировали альпинисты-спасатели.

«Было большое задымление. МЧС быстренько приехал, эвакуировали меня. Я сделал вид, что мне стало плохо, чтобы посмотреть, как оно все получается. Получилось все отлично», – поделился водитель погрузчика Белорусской национальной технологической корпорации Валерий Гаврилов.

Проверку на безопасность всегда проводят перед началом работы крупных предприятий. Осенью Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в полном объеме запустит первое в СНГ производство аминокислот.



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