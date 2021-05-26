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Краш-тест: учения спасателей прошли на высокотехническом производстве под Минском
26.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском прошли учения спасателей. Тренировка проходила на высокотехнологичном производстве. Там можно было отработать навыки действий сразу по нескольким сценариям. Какие легенды для учений выбрали в этот раз, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Цистерна с аммиаком столкнулась с грузовиком. Под ним остались работники, которые во время аварии проходили мимо. Это сценарий учений на одном из белорусских предприятий. Спасателям надо не только вытащить людей, но и устранить разлив химикатов.
Команды авиации и пожарного поезда, 77 спасателей – химики и альпинисты – всего 19 бригад приехали на учения в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Объект уникальный: производство, мини-ТЭЦ, котельная, испытательная лаборатория. Можно отрабатывать десятки сценариев.
«Производство химически-опасное. Учитывая, что сегодня на предприятии имеются проблемы с водоснабжением, идет стадия строительства. Мы отрабатываем в рамках учений непосредственно объект как новостройку», – сказал начальник Минского областного управления МЧС Беларуси Сергей Лапанович.
А на второй тренировочной площадке загорелся склад с комбикормом. Воды в системе не оказалось. Чтобы ликвидировать последствия, подключили пожарный аварийно-спасательный поезд. Огонь гасили и с вертолета. Персонал из здания эвакуировали альпинисты-спасатели.
Проверку на безопасность всегда проводят перед началом работы крупных предприятий. Осенью Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в полном объеме запустит первое в СНГ производство аминокислот.
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Проверку на безопасность всегда проводят перед началом работы крупных предприятий.
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