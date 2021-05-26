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Мятежник, стиляга и новый краш: что известно о Дамиано Давиде из Mаneskin?

26.05.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В 2021 году победу на песенном конкурсе "Евровидение" завоевали итальянцы – рок-группа Maneskin ловко обошла даже исполнителей из Швейцарии и Франции и уже успела покорить сердца поклонников по всему миру. И неудивительно, ведь сошлись все факторы: фееричный номер, неформальная песня и сами музыканты – молодые, яркие и эпатажные. Больше всего зрителям запомнился фронтмен Maneskin – 22-летний Дамиано Давид, который успел стать секс-символом за один день.

Что известно о солисте Maneskin Дамиано Давиде – ищите в справке Sputnik.

– Родился в Риме в январе 1999 года - в один день с Элвисом Пресли и Дэвидом Боуи. По знаку зодиака - Козерог.

– Долгое время учился в лицее Джона Кеннеди, где познакомился с другими участниками группы. Музыка настолько затянула Дамиано, что в 15 лет он бросил школу и полностью посвятил себя карьере.

- Дамиано – самый старший участник Maneskin, ему 22 года.

- Дамиано гордится тем, что выступал на улицах своего города. Это подтверждает его запись в соцсетях – "с улиц Рима на "Евровидение-2021".

- На Instagram харизматичного и страстного итальянца подписано больше 2 млн человек.

- Песня группы на "Евровидении-2021" переводится как "Тихо и смирно". Именно эту фразу Дамиано говорили учителя в школе, но он отказывался мириться с этим.

- Дамиано обожает стильно одеваться: на сцене конкурса группа появилась в кожаных костюмах Etro, а солист сам захотел выйти в сапогах на каблуках. В жизни он также любит эпатировать: красится и носит вещи в стиле бохо-шик.

- А вот личная жизнь певца вызывает все больше и больше вопросов. Дамиано не раз заявлял, что его сердце занято и он четыре года встречается с инстадивой Джорджией Солери, но это не помешало ему целоваться с гитаристом группы на глазах у публики.

- Солист Maneskin настаивает на том, что у него нет идеала, и говорит, что просто любит красивых девушек – худосочных или с формами.  А красота  для него – понятие субъективное.

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