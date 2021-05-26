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Лукашенко&Янукович: «Остановитесь!»
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На какие мысли наводят аналогии новейшей истории.
Фото Delfi
Среди последних цитат Лукашенко
Экс-президент Украины Виктор Янукович тоже взывал: «Остановитесь!», правда, уже после того, как бежал в Россию. Напомним, произошло это в ночь на 25 февраля 2014 года.
Примечательно, что еще 22 февраля в эфир украинского телевидения вышло интервью Януковича, в котором он заявлял, что не собирается подавать в отставку, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот».
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На какие мысли наводят аналогии новейшей истории.
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