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Лукашенко&Янукович: «Остановитесь!»

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На какие мысли наводят аналогии новейшей истории.

Лукашенко&Янукович: «Остановитесь!»

Фото Delfi

Среди последних цитат Лукашенко нельзя не обратить внимание на призыв к Западу: «Справедливость на нашей стороне. Остановитесь!».

Экс-президент Украины Виктор Янукович тоже взывал: «Остановитесь!», правда, уже после того, как бежал в Россию. Напомним, произошло это в ночь на 25 февраля 2014 года. 

Примечательно, что еще 22 февраля в эфир украинского телевидения вышло интервью Януковича, в котором он заявлял, что не собирается подавать в отставку, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот».

 
 
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На какие мысли наводят аналогии новейшей истории.
 
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