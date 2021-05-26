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Глава комитета по иностранным делам бундестага: пришла пора жестко ударить по всем опорам режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Руководитель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ Норберт Рёттген считает, что настало время решительных действий.
«Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров», — приводит его слова
Политик также предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный германским государственным банком KfW.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон
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Глава комитета по иностранным делам бундестага: пришла пора жестко ударить по всем опорам режима Лукашенко
Руководитель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ Норберт Рёттген считает, что настало время решительных действий.
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