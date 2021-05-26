ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава комитета по иностранным делам бундестага: пришла пора жестко ударить по всем опорам режима Лукашенко

26.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Руководитель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ Норберт Рёттген считает, что настало время решительных действий.

Глава комитета по иностранным делам бундестага: пришла пора жестко ударить по всем опорам режима Лукашенко
Фото WDR

«Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров», — приводит его слова DW.

Политик также предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный германским государственным банком KfW.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ Норберт Рёттген считает, что настало время решительных действий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер: Правительство понимает, что санкции не будут безболезненными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by