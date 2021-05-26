Украина запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России

Источник материала: Onliner

Украинская национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября этого года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

— Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, — сообщил он. Также Гончаренко заявил, что требовал бессрочного запрета, однако комиссия решила прекратить сотрудничество только на четыре месяца.