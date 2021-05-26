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«Пацанчики устроили гонки — итог весьма закономерен»: авария, которой могло не быть (видео)

26.05.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником 31750 рассказал, что стал свидетелем ДТП на Московском проспекте в Витебске: Peugeot столкнулся с Volkswagen. По его словам, водители продолжительное время ехали друг за другом, будто соревнуясь.

— Пацанчики на Peugeot устроили гонки вместе с друзьями на гольфе — итог весьма закономерен. Таким гонщикам кажется, что они профессионалы за рулем и отлично маневрируют, избегают ДТП. А на самом деле это окружающие водители дают им шанс выжить, — отметил автор видео.

— Таких резких уже издалека вижу, так и думал, что скоро что-то произойдет. Я за ними несколько километров ехал по Московскому проспекту, но они сильно впереди были, с регистратора не видно. Непрерывно перестраивались без поворотников, потом проскочили на красный. Ну а дальше итог на видео, — рассказал 31750 корреспонденту Onliner.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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«Пацанчики устроили гонки — итог весьма закономерен»: авария, которой могло не быть (видео)

 
Теги: Витебск
 
 
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Наш читатель с ником 31750 рассказал, что стал свидетелем ДТП на Московском проспекте в Витебске: Peugeot столкнулся с Volkswagen. По его словам, водители продолжительное...
 
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