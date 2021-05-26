Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

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Группа ученых из России, США и Сингапура разработали метод измерения, который позволяет определить максимально возможную продолжительность жизни человека. Согласно полученным данным, человек не может прожить больше 150 лет — продлить срок не способны никакие известные лекарства или терапия.

К таким выводам ученые пришли после проведенных исследований крови 1000 человек в течение нескольких лет. Отмечается, что биологический возраст не обязательно коррелирует с хронологическим: это более сложный феномен. Чтобы учесть этот фактор, была разработана соответствующая методика измерений.

Ученые определили единственную универсальную переменную DOSI (dynamic organism state indicator), которая зависит от возраста, существующих заболеваний и образа жизни индивида. Чем значительнее меняется переменная DOSI с течением времени, тем менее устойчивой она становится, а человек теряет «баллы жизни» — хуже восстанавливается после ухудшения здоровья.