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Пришли к брату политзаключенной Натальи Херше

26.05.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пришли к брату политзаключенной Натальи Херше
Геннадий Касьян с детьми и Натальей Херше до ее задержания / rh.by
У Геннадия Касьяна, брата политзаключенной Натальи Херше, прошел обыск, сообщает «Региональная газета» со ссылкой на Касьяна.

Мужчина рассказал журналистам, что накануне, 25 мая, к нему пришли начальник уголовного розыска и два оперуполномоченных. Силовики сообщили хозяину, что он является подозреваемым по ст. 341 УК РБ (осквернение зданий и порча имущества), и провели обыск. Касьяна подозревают в том, что он разрисовал Дом быта в Молодечно.

«У меня ничего не нашли. Забрали смартфон. Еду к адвокату», — рассказал он журналистам.


Геннадий Касьян живет в Молодечно. Раньше работал врачом, сейчас — в фармацевтической компании. Его сестра Наталья Херше — гражданка Швейцарии белорусского происхождения. Она была задержана минувшей осенью на одной из протестных акций в Минске. Ее осудили на 2,5 года колонии за то, что она сорвала балаклаву с омоновца. В заключении Херше объявляла голодовку. Ее судьба неоднократно становилась темой разговоров министров иностранных дел Беларуси и Швейцарии. Швейцарская сторона настаивает на ее освобождении.
 
Теги: Минск
 
 
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«У меня ничего не нашли. Забрали смартфон. Еду к адвокату», — рассказал он журналистам.
 
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