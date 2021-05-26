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Чехия закрывает небо для Белавиа
Источник материала: АФН
Чехия закрывает воздушное пространство для самолётов «Белавиа», заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек
"В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в дальнейшем, следуя рекомендациям Совета Европы, сегодня BRS приняла решение приостановить работу белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии. Последний рейс, который будет зарегистрирован, будет 26 мая" – написал Гавличек в Twitter.
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Чехия закрывает воздушное пространство для самолётов «Белавиа», заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек
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