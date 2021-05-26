Чехия закрывает небо для Белавиа

Источник материала: АФН

Чехия закрывает воздушное пространство для самолётов «Белавиа», заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек

"В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в дальнейшем, следуя рекомендациям Совета Европы, сегодня BRS приняла решение приостановить работу белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии. Последний рейс, который будет зарегистрирован, будет 26 мая" – написал Гавличек в Twitter.