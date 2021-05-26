ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко об Украине: Нищие стоят, а олигархи чернозем вывозят

26.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко в своем выступлении призвал белорусов не вестись на предлагаемые Европой $3 млрд взамен на реформы и в качестве негативного примера реформ привел Украину.

"Эти три миллиарда пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают. Это всего лишь треть стоимости атомной станции. Взамен требуют уничтожения белорусской экономики. Суть реформ вы знаете. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки", - утверждает пенсионер и кивнул в сторону Украины.

"Пока нищие стоят с протянутой с рукой, местные олигархи по заказу западных компаний вывозят эшелонами украинский чернозем», - заявил Лукашенко.

"На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого "наелись". А потому, что вы там на Западе не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", - заявил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко в своем выступлении призвал белорусов не вестись на предлагаемые Европой $3 млрд взамен на реформы и в качестве негативного примера реформ привел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полная и без волос: состояние тяжелобольной Заворотнюк ухудшилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by